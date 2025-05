Ljubomorni su: Džordi otkrila ko je pokušao da sabotira iznenađenje za Anđelu i Gastoza (VIDEO)

Otkrila sve detalje!

Jordanka Denčić Džordi otkrila je cimerima u pušionici kako su ostali takmičari pokušali da sabotiraju iznenađenje koje je sa Urošem Stanićem spremala za Anđelu Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Mi ih vodimo, a on kaže da ih vodimo u ekonomsko. Ljudi su ljubomorni. Mi ih vodimo, a desetoro ljudi ide za nama. Munja kaže kako nam je on pomogao, a ništa nije. Okupili su se, jedina pomoć je bila da nas puste same - rekla je Džordi.

Autor: A. Nikolić