Oči su mu bile pune suza, trpeo je bes u sebi: Aleksandra primetila da Milovan nema prave prijatelje, odnos sa Kačavendom na tankom ledu! (VIDEO)

Otkrila sve detalje!

Danilo Dačo Virijević i Aleksandra Nikolić osamili su se u dvorištu Bele kuće, dok je većina takmičara spavala, pa su žestoko ogovarali sve redom.

- Iskreno, moja najveća greška je znaš koja? - pitala je ona.

- Pušiona - rekao je Dačo.

- Nije smak sveta. Juče Anđela bez brusa sevaju joj s*se na sve strane. To je predegutantno za finu devojku, ono je očajno izgledalo. Ja sam njoj videla cele s*se. Ja sam luda kao struja i ne kažem da je lepo što sam uradila to u pušionici, ali nisam se ni izj*bala. Bilo je vulgarno da to radim tu, umesto ispod jorgana - govorila je Aleksandra.

- Ja sam sa Milovanom bio uvekna tvojoj strani, došao je ovde, a ima ženu kod kuće - dodao je Dačo.

- Ja sam se svađala sa Milovanom na debati jer mogu da ga navedem da me vređa svaki dan, ali ne želim da budem žrtva, nego spuštam loptu da ne doživljavam ružne stvari. Ja sam prebacila sve na šalu. On je odmah krenuo da izmišlja i da laže, ali nisam htela da pravim scene jer me je sramota od scena koje su se dešavale. On se hvali glupostima - pričala je ona.

- Ima jedna situacija koju sam primetio i odmah sam se setio tebe kad su ti rekli da nemaš sa kim da sediš. Onda sam shvatila da ta osoba loše priča sa ljudima sa kojima sedi - dodao je Dačo.

- Ta osoba sedi sa ljudima koje ne voli? - pitala je Aleksandra.

- Bliski su joj, a nemaju lepo mišljenje. Juče sam čuo neke priče i skontao sam da su ovde ljudi najveća g*vna na svetu. Sofija mislim da mi je stvarno prijatelj. Desilo se kad je bila Milica, ali prešla mi je preko toga. Ovo što se dešava, a ja ću da ti dam jedan primer. Milovan priča o Sandri, nije je vređao, ali nije pričao lepo. Pričao mi je kako ona njega ne poštuje i kako radi stvari koje mu se ne sviđaju - rekao je Dačo.

- On to ne sme da kaže, on sve ćuti i trpi. On nije takav. Njemu napolju nešto da kažeš... Ovde taktizira. Milovan kad je ušao bilo mi ga je žao jer je za Novu godinu sam tumara, jako sam empatična. Zašto nisam osetila empatiju prema Aneli juče? Osetila bih da je prirodna bol. Milovan je posle ušao u društvo, video je da je teško ovde biti sam, a napolju mi je govorio da budem sama. Videla sam situaciju u utorak, nap*šila ga je jedna osoba (Milena) za pivo, a trpeo je bes u sebi. Njemu nije bilo pravo... Njemu su oči bile pune suze. Njemu je stalo do nje i gotivi je, ali zašto nije ustao kad je bilo pitanje da li ima prijatelje? Sedeo je, znači da je svestan da ih nema. One njega stvarno koriste. On ima dobru nameru, ali ga koriste - nastavila je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić