Meč za pamćenje na Vimbldonu: Medvedev izbacio prvog tenisera sveta i trasirao put ka trofeju

Ruski teniser Danil Medvedev pobedio je Janika Sinera u četvrtfinalu Vimbldona sa 3:2 u setovima (7:6, 4:6, 6:7, 6:2, 3:5).

Peti set

3:6 - Medvedev osvaja gem i nastavlja put ka finalu. Prvi teniser sveta ispada sa turnira.

3:5 - Osvaja svoj gem Siner, ali će sada Rus servirati za plasman u polufinale!

2:5 - Još jednom siguran Medvedev koji velikim koracima gazi ka polufinalu.

2:4 - Bitan gem za Sinera koji sada mora da osvaja svoje servis gemove, ali i da napadne Rusa.

1:4 - Osvaja gem Rus čime potvrđuje prethodni brejk. Mnogo bitan gem pa se sada Medvedev nalazi veoma blizu polufinala.

1:3 - Brejk Medvedev! Imao je tri brejk lopte Rus, treću je iskoristio pa se sada nalazi u prednosti u odnosu na svog protivnika!

1:2 - Odgovara Medvedev brzim gemom, pa će sada Siner morati da sačuva svoj servis.

1:1 - Težak gem za Sinera, pretio je Medvedev imao je 40:40, ali je Siner fantastičnim forhendom iz defanzive uspeo da prelomi gem!

0:1 - Uspeva Rus da počne ovaj set kako treba. Dobrim servisima je onemogućio Italijana da dođe do brejk prilike!

Četvrti set

6:2 - Osvaja Siner i ovaj gem pa sada poravnava na 2:2 u setovima. Gledaćemo peti set koji će odlučiti o putniku u polufinale Vimbldona!

5:2 - Uspeva Medvedev da prekine seriju Italijana koji će imati lepu šansu da overi set u sledećem gemu!

Četvrti set

5:1 - Furiozna igra Sinera, bez izgubljenog poena osvaja gem pa sada Medvedev servira za opstanak u setu!

4:1 - Novi Brejk Italijana. Dva brejka viška u u četvrtom setu i sada se nalazi veoma blizu osvajanju seta!

3:1 - Siner siguran i na svoj servis!

2:1 - Brejk Sinera! Mnogo bolja igra Italijana koji izgleda rešeno da ovaj set upiše pored svog imena!

1:1 - Ono što je Medvedev uradio pre nekoliko minuta to je sada uradio Siner.

0:1 - Rus siguran na početku četvrtog seta!

Treći set

6:7 - Sjajan tenis u tajbrejku koji je na kraju pripao Medvedevu. Nekoliko fantastičnih poena u kojima se bolje snašao Rus pa je sada preokrenuo u setovima

6:6 - Velika borba u gemu. Imao je Siner dve set lopte, ali je Rus uspeo obe da sačuva. Idemo u tajbrejk.

6:5 - Mnogo bolja igra Italijana koji sada deluje kao da mu je prijala pauza. Medvedev sada servira za opstanak u meču.

5:5 - Brejk Sinera, vraća se u set. Imao je tri brejk lopte, drugu je iskoristio pa je sada na snazi izjednačenje!

4:5 - Ostavlja Siner nadu da može da dođe do preokreta u osom setu. Rus će servirati za set!

3:5 - Nastavlja Rus sigurno da korača ka osvajanju seta, nije dozvolio brejk šanse.

3:4 - Uspeva Siner da sačuva svoj servis i ponovo da se približi Rusu. Bilo je 40:40, ali je Italijan sa dva dobra udarca uspeo da zadrži minimalan zaostatak.

2:4 - Ne dozvoljava Rus Sineru da pripreti. Ponovo je imao 30:30, ali je uspeo da sačuva svoj servis.

2:3 - Osvaja i Italijan svoj servis gem. Deluje da mu je ovo trebalo da bar na kratko prekine seriju svog protivnika.

Daniil Medvedev 🆚 Jannik Sinner



A place in the #Wimbledon semi-finals is on the line 🍿 pic.twitter.com/saTASg6m5v