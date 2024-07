Sin Novaka Đokovića raste u ozbiljnog gospodina: Pogledajte kako bodri tatu tokom meča na Vimbldonu (VIDEO)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković obezbedio je plasman 3. kolo Vimbldona, nakon što je, teže nego što se očekivalo, savladao Britanca Džejkoba Firnlija sa 3:1 u setovima (6:3, 6:4, 5:7, 7:5).



Novak još uvek nalazi formu posle operacije kolena, a ovakav meč će mu mnogo značiti u nastavku turnira.

Ono što Noletu "daje krila" je svakako i podrška porodice, tu su Jelena, Tara i Stefan koji su ga sve vreme bodrili. Posebno se "istakao" Stefan, a njegova reakcija posle trijumfa je oduševila svet.

Novakov naslednik je dugo aplaudirao uz osmeh, a izgledalo je kao da mu je deo stručnog štaba.

We are all proud of @DjokerNole 👏👏👏



