Alkaraz posle prvog trofeja na RG: Hoću da kažem nešto i porodici...

Španski teniser Karlos Alkaraz stigao je do prve titule na Rolan Garosu, pošto je u finalnom meču savladao Aleksandra Zvereva rezultatom 3:2 (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2).

Talentovani Španac koji ima samo 21 godinu je tako došao do treće Grend slem titule u karijeri, a nakon osvajanja trofeja nije mogao da sakrije oduševljenje.

On je pre svega čestitao protivniku, organizatorima turnira, publici, ali je imao i poruku za porodicu.

- Čestitke Saši na sjajnom početku godine i odličnom turniru. Ovo je neverovatno, kako igraš, znam da naporno radiš, da si kroz sve što si prošao poslednjih godina, da si se zbog toga našao ovde u finalu Rolan Garosa. Siguran sam da imaš šansu da u budućnosti osvojiš barem jedan Grend slem. Mom timu, ovo je bilo neverovatno, poslednji mesec… Imali smo problema sa povredama, bilo je pitanje da li ću doći na Rolan Garos, ali svi su oni bili uz mene. Znam da su oni svi pomogli da postanem bolji igrač i hvala im na tome. Hoću da kažem nešto i porodici, ponosan sam što je moja majka, otac, brat, što su bili tu. Znam da me često gledaju iz daljine, ali to što su ovde je lrelelo. Uvek su me vodili kući iz škole, uvek su bili tu uz mene i ovo je sada lepa prilika da im se zahvalim. Hvala svim ljudima bez kojih ovaj turnir nije moguć, svi vi ste važan deo, svaka čast Ameli, nemaš laku funkciju… Hvala svima koji učestvuju, hvala i publici koja je bila ovde, vi ste bili neverovatan deo, napravili ste sve ovo posebnim i hvala vam na tome - rekao je talentovani španski teniser.