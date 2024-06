Asmin Durdžić, uključio se uživo u emisiju "Pitam za druga" na RED televiziji kod voditeljke Anastasije Buđić, te je prokomentarisao sve aktuelne teme.

Na samom početku razgovora, Anastasija ga je upitala kako je on doživeo suočavanje sa Aneli Ahmić koje su pratili milioni gledalaca.

- Suočavanje tebe i Aneli, kakvi su tvoji utisci i kako si doživeo tu situaciju - pitala je Anastasija.

- Bilo mi je bezveze jer sam znao da neću sa njom moći da vodim normalnu konverzaciju. Hteo sam da rešim problem oko Nore, da nema potrebe da se dogovaramo napolju i da ne moramo preko suda, ali ona nije htela, htela je da priča o automobilima i drugim stvarima. Pravi blam...Ja se nikada ne bih pozdravio sa njom nakon svega što je lagala i pričala za mene, ruku pružam samo prijateljima. Pričala je za mene da sam gej, da sam narkoman i ubica - rekao je Asmin.

- Krivo sedi, pravo zbori. Ona se osetila izdano jer si našao drugu partnerku i ostavio je na cedilu. Imamo povređenu ženu i na neki način joj se oprašta kada kaže nešto o svom partneru, s obzirom na to da je našao drugu devojku. Ono što buni narod jeste da vi imate dete, a vaše rasprave prelaze granicu ukusa. Na primer, da imaš video snimak intimnog odnosa sa njenom sestrom, a iz pedagoškog aspekta, video klipovi će ostati na jutjubu, ona će da poraste i gledaće kako se mama i tata svađaju. Kako gledaš ti na to - pitala je voditeljka.

- Aneli i ja smo se razišli 2022.godine u sedmom mesecu, bio sam fer prema njoj. Aneli je znala za devojke pre Stanije i onda je iskoristila Staniju da bi ušla u rijaliti sa tom pričom. Ja sam otišao u Sarajevo prvih sedam dana da to ne radimo zbog deteta, neka Aneli priča šta hoće i ta tetka Norina i baba, grofica, po meni su pljuvale najstrašnije, ja sam se samo branio. Sve što sam rekao, izneo sam dokaz. Nisam imao drugu mogućnost da se odbranim i kajem se što sam ja ponizio i osramotio Noru...Moj tata se nikada nije oglasio vezano za taj snimak sa Sitom, nikada nije rekao i da je snimao, to je čista glupost. Sita je meni htela da pakuje da je muškarac na tom snimku, ja ga nisam dao u javnost. To je bila Sitina priča da napravi da sam ja orgijao s muškarcem, pa me je molio Sitin muž da demantujem zbog dece i njega. Umesto Sita da je rekla: "Hvala što si to uradio i skinuo s dece i mene sramotu", ona je nastavila da me pljuje...Ja radim od svoje 15. godine, sada imam 34, radim skoro 19 godina i meni je uvek u životu išlo dobro. Nijedna žena mi nije platila sok na ovom svetu. Ja sam nekada slao tri hiljade, nekada četiri, nekada pet hiljada evra. Šta će meni Aneli da kupi auto?! Ona je sebi kupila Golfa. Bilo je momenata kada je Aneli preterivala, non-stop je tražila više, pa sam ja nju nekada lagao da nemam novac, da bi prestala da mi iznuđuje novac - rekao je Asmin.

- Ono što se gledalištu ne dopada, stavljaju na jedan tas da gradiš sa Stanijom kuću, luksuzna putovanja i pokloni, a s druge strane je rekla da si preko zajedničkog rođaka ili prijatelja, zamolio da se pošalje zlatna narukvica i neka svota novca i da ćeš refundirati to. Kako kažu, nikada nisi pozvao da refundiraš. Postavlja se onda pitanje, da li je logično da čovek prvo obezbedi dete - rekla je voditeljka.

- To nije dao rođak izjavu, ja sam bio sa njenim rođakom na ručku. Sve što Sita i grofica pričaju, to mene ne intresuje. Naravno da treba da obezbedim dete, slažem se, ali šta bi trebao da ako zaradim 10.000 evra, šta treba, Siti da dam 9.000 - rekao je Durdžić.

- Da li tebi nedostaje ćerkica za čitav ovaj period, s obzirom da kažu da su ti pokazale dobru volju da vidiš dete, pa onda tvoji navodi da je dete potencijalno od Zike, pa onda DNK - pitala je voditeljka.

- Ja Noru volim i naravno da mi fali, ali ja ne mogu da gledam Noru jer mi nisu dozvoljavale. Nisam hteo da idem da gledam dete s policijom ili da je gledam preko kapije. Svaki muškarac bi na mom mestu tražio DNK, nažalost, jer sam mnogo dokaza dobio s kim je sve bila. Ona je imala par partnera u isto vreme kad je mene upoznala, dobio sam sve crno na belo. Ja to želim da uradim zbog svoje psihe da je moje dete ili nije. To jeste sramota, nije trebalo da bude javno. Jasna kaže: "Može", a onda kaže da treba da se čeka da Aneli izađe iz "Elite" - rekao je Durdžić.

- Navodi su da imaš još jedno dete, kako se izjašnjavaš po tom pitanju i kako kada si tražio starateljstvo, da postoji momenat da je dete u domu - rekla je voditeljka.

- Nemam. Gde je majka tog sina?! Nek dođe Joca kod mene u Linc i snimamo da vidimo da li imam ili ne. Druga stvar, ja imam starateljstvo nad Norom i Aneli po pola, nemam potrebe da ga tražim jer već imam. Hteo sam samo da imam normalan odnos sa ćerkicom. Od dana kako je Aneli ušla u "Elitu" počele su da me pljuju bez ikakvog razloga...Ja sam hteo da vidim dete, druga strana to nije dozvoljavala. Možda moje srce puca na komade svako veče, možda gledam slike Norine svako veče, ali je to moja bol, samo ja znam kako se osećam. Ja da sam razmišljao po pitanju toga da me niko ne zanima, da idem da vidim dete, bio bih u zatvoru - rekao je Asmin, a onda je prokomentarisao Anelinu trudnoću sa Janjušem:

- Iskren da budem, želim im sve najbolje i molim Boga da Aneli rodi Janjušu dete. Zato što bih voleo da rodi dete Janjušu, što je lagala da ja nisam bio dobar tata. Želim specijalno jer je govorila da nisam dobar tata, da nisu imali da jedu i ostali, e sada sve što je lagala za mene, sada joj je Bog dao takvog muškarca, a opet bih ja pao u zaborav - rekao je Asmin.

Autor: Nikola Žugić