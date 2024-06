Asmin Durdžić govorio je večeras u emisiji "Pitam za druga" na RED TV o svom odnosu s Aneli Ahmić, bivšom ženom s kojom ima ćerku Noru, ali i članovima njene porodice, sestrom Sitom i majkom Jasnom, s kojima mesecima javno ratuje.

Asmin je, inače, nedavno uradio čak dve tetovaže koje je posvetio devojci Staniji Dobrojević, a na pitanje voditeljke Anastasije Buđić plaši li se da ga poterati maler, budući da je Stanija govorila da je imala loša iskustva sa momcima koji su je tetovirali, rekao je:

- Ne verujem da tetovaže mogu da donesu loše. To, vezano za svadbe, to ne bih mnogo da komentarišem, to neka ostane u tajnosti, pošto imam zabranu od Stanije da mnogo komentarišem naš privatni život i ja to poštujem. Vereni smo, Stanija je ljubav mog života i ne postoji druga žena osim Stanije.

Aneli, njegova bivša, zatrudnela je s Markom Janjuševićem Janjušem u "Eliti", a prošlog petka odlučila se na prekid trudnoće, što je Asmin prokomentarisao:

- Strogo sam protiv prekida trudnoća, pošto postoji mnogo ljudi, i muškaraca i žena, kojiam Bog nažalost nije dao da se ostvare kao roditelji. I onda, kada ti Bog da da ostaneš trudna sa momkom, dečkom, to treba da poštuješ. Mnoge žene nose decu, pa ih izgube u sedmom, osmom mesecu, to je nešto strašno. Oni se igraju s tim pravljenjem beba, čišćenje, kako to nazivaju tamo, kao da idu da vade zub... Zato sam rekao, voleo bih da rodi bebu, tad bi bila normalnija. Mislio sam da je Janjuš voli, tako mi je sve to delovalo, ali ona je iskoristila njega za svoj opstanak u rijalitiju. Za prekid njene trudnoće je Sita kriva, ušla je kao gorila u Rajski vrt, rekla joj da je Janjuš klošar, da prosi pare od žena, da smrdi i vređa je, dala joj znak da treba da prekine trudnoću. Rekla je da to ne radi ovde, već da odluči kad izađe napolje. Pre toga su za javnost one to podržavale. Sita je mozak operacije vezano za Aneli, ona sve radi što joj Sita kaže. Dan-dva pre toga su bili srećni, razmišljali o imenu za dete, on razmišljao da položi vozački, da vozi ženu i dete... - kaže i dodaje:

- Nije on promenio ponašanje prema njoj, nego i ona. Oboje su krivi. Zašto Sita tad nije rekla sve Aneli? Zašto tad Sita nije rekla da je Janjuš pisao Ivi Grgurić? Zašto tek sad, pred kraj rijalitija?! I ta Grofica je podržavala njega, a pljuvala mene. Janjuš, Aneli, Sita i Grofica su isti smećari. Svako svakog koristi samo za rijaliti. On kao da je bio u vezi sa Sitom, Aneli i Groficom.

Kaže da bi sve danas bilo drugačije da je Aneli ispoštovala dogovor koji su imali.

- Dete nas vezuje čitavog života, Aneli je živela kod mene preko zime, čitavog leta je živela u Sarajevu ili Dubrovniku, radila je šta je htela. Aneli je znala da sam ja u vezi sa Stanijom, da planiram ozbiljnu vezu, a sa Aneli sam bio u prijateljskim odnosima, samo sam tražio da bude majka Nori, da ne sramoti dete i imala bi sve do mene. Rekao sam joj da, dok je slobodna, da ima od mene sve, ali sam je molio da nađe sebi muškarca koji radi, stvara, da može da prati i nju i Noru, jer ne mogu ja da finansiram i nju i njenog novog dečka, u tom smislu sam rekao. Nora će imati od mene sve do kraja života, takav je naš dogovor bio. Onda ona ulazi u rijaliti i mene najstrašnije opljuje, iskoristila je mene i Staniju. I pre Stanije sam imao druge devojke, Aneli mi je stalno tražila pare. Kada nisam hteo da šaljem, ona mi kaže:"Sad ću ti se naj*bati mame", i onda uzme tu devojku neku i kači je na Instagram, TikTok. Kada sam upoznao Staniju, rekao sam:"Imam devojku, nikako nije iz Austrije, sa nama je kraj, možeš sa mnom da budeš drug. Ukoliko budeš sa mnom prijatelj, imaćeš mnogo lepši život nego da si mi neprijatelj". I dan danas je mogla da živi kao kraljica, nevezano za to da li smo zajedno ili nismo, šta god da je trebalo za dete ja bih finansirao, a ona je trebalo da poštuje moju novu devojku, to je Stanija Dobrojević i nikakvog problema ne bi bilo, imala bi sve od mene.

Autor: D.T.