Ahmićke čiste decu kao da...: Asmin Durdžić urnisao Aneli i Situ, Janjušu najavio žestoki obračun posle Elite (VIDEO)

Asmin Durdžić, bivši partner Aneli Ahmić, u intervjuu za naš portal progovorio je o ratu sa Sitom Ahmić, sestrom svoje bivše, emotivnoj vezi sa Stanijom Dobrojević, ali i ratu s Ljubom Pantović i svemu što će uslediti po završetku "Elite".

Asmin i Sita svakodnevno ratuju putem društvenih mreža, a jedno protiv drugog su, kako su javno pričali, podneli tužbe.

- Iskreno, Situ sam tužio samo za nestanak automobila, jer mi je njen muž rekao da su ga prodale u delove. Sita je prodala, čovek rastavio u delove, policija to istražuje i više ne mogu informacije da dajem - priča Asmin, koji se osvrnuo suočavanje Site i Stanije nedavno u emisiji TV Pink.

- U Siti je problem, uporno se meri sa Stanijom. U mene je toliko zaljubljena da je počela da se oblači kao Stanija, nosi bele kompletiće, pa roze, kosu pušta kao Stanija, govori kao ona... Kopira je, meri se sa njom. Devojka nije dobre glave, ne popušta. Svaki dan, kada otvorim oči, vidim da je Sita pisala nešto za mene i Staniju. Lakše je rešiti se side nego Site! Sita je ispala jako bezobrazna. Čak je Stanija stala u odbranu Aneli, Stanija uvek staje na žensku stranu. Na neki način je štitila Aneli, što se tiče abortusa, i onda se uključi Sita i napada je, umesto da joj se zahvali. Umesto da joj kaže:"Tvoj dečko te je lagao da sam ja ovakva, onakva", umesto da svali na mene, ona napada Staniju. Tu je pokazala koliki je ona ološ.

Sa Stanijom neretko razgovara o svojim javnim istupima.

- Često mi kaže da preterujem. Stanija je na vrhu, postoji 20 godina, dama je, ima sve kvalitete, a ovo drugo je sve sto metara ispod nje. Valjam se u mulju sa Sitom i takvim ljudima, a ne mogu da ih se rešim jer ne popuštaju. Nije nam baš jednostavno.

Nedavno se zakačio i sa Ljubom Pantović, bivšom zadrugarkom.

- Ta žena je izašla da nešto komentariše Staniju... Leš obični! Samo sam joj uzvratio, jer je komentarisala Staniju na neki negativan način. Svi oni treba da znaju, ko god bude dirao Staniju, uvek ću odgovoriti brutalno, najbrutalnije. Ne znam što se kače na Staniju, nek žive svoj život i komentarišu svoj život. Ta Ljuba Pantović spavala sa dečkom od svoje ćerke, ili obrnuto, i ona ima obraza da izađe na TV da morališe, pametuje i priča o Bogu?!

Aneli je danas, tokom debate u "Eliti", priznala da je Asmin imao pravo da se zaljubi u drugu ženu, što je Asmin sada prokomentarisao.

- Aneli je iskoristila moju i Stanijinu vezu za njen ulazak, priču. Dobila je šta je htela, da bude do kraja u "Eliti" i kako se bliži kraj, polako se kaje što je se lagala, što je lagala mnoge stvari, pa sad možda pokušava da spusti loptu. Naravno da svako ima pravo da se zaljubi u drugu osobu. Ja sam se zaljubio u Staniju, Aneli je to znala... Aneli i ja smo imali normalan prijateljski odnos u vezi Nore, pa je onda preokrenula priču. Sada je već treći, četvrti put rekla da sam bio dobar, da se nisam svađao, da je nisam vređao. Nikada nisam rekao devojci da je kurva ili tako nešto slično.

Dotakao se i Janjuša i njegovog ophođenja prema Aneli, tokom trudnoće.

- Janjuš je isto smeće kao Ahmići, oni su ista g*vna kao i svi. Janjuš je iskoristio moju i Stanijinu vezu za priču, svi su zajedno to iskoristili i sada se svi peru od toga, kako ko zna, verovatno da ne bi imali probleme i posla sa mnom, što će da ima svako ko je iskoristio mene i Staniju. Aneli je pratila "Zadrugu", tačno je znala kakav je Janjuš. On je pogrešio, ali moje mišljenje je da je Sita uticala na to da Aneli prekine trudnoću. Kada je ušla unutra u Rajski vrt kao gorila, rekla Aneli da Janjuš prosi od žena pare, da smrdi, dala joj je znak da prekine trudnoću. Za to krivim Situ. Kao drugo, Aneli nije prvi put prekinula trudnoću, i sa Marinkom je dva-tri puta prekinula trudnoću, i pre Marinka... Za nju to nije ništa strašno. Folira se sad da pati, one čiste decu kao da idu kod zubara da vade zube - zaključio je Asmin Durdžić za Pink.rs.

Autor: D. Tanasijević