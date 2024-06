Otac slavnog glumca priznao da je homoseksualac, pa ostavio njegovu majku! Robert De Niro svu dramu iz mladosti preneo na filmsko platno! (FOTO)

Sad je sve jasno!

U filmu se oslikava borba između sveta organizovanog kriminala i odanosti porodici, što je tema koja je bila bliska i samom Robertu tokom odrastanja.

Slavni glumac Robert De Niro, poznat po svom izuzetnom glumačkom talentu, takođe je pokazao veštinu i iza kamere. Naime, 1993. godine De Niro je režirao kriminalističku dramu "Priča iz Bronksa", a svoj drugi rediteljski poduhvat ostvario je 2006. godine. Ono što je malo poznato jeste da je De Niro ovaj film posvetio svom ocu, čime je pokazao duboko emotivnu vezu prema svom poreklu i porodičnoj istoriji.

Razdvajanje roditelja i uticaj na mladog De Nira

Kada je slavni glumac imao samo dve godine, njegovi roditelji su se razdvojili nakon što je otac otkrio da je homoseksualac. Ovaj događaj imao je dubok uticaj na De Nira, a on je kasnije kroz film "Priča iz Bronksa" ispričao priču koja se na neki način poklapa sa njegovim ličnim iskustvom.

Očeva umetnička ambicija

U intervjuu za "Interview", De Niro je otkrio da je njegov otac bio umetnički nastrojen i da je vodio život njujorškog umetnika. "Video sam kako je živeo, borio se... Vodio je klasičan život njujorškog umetnika, u potkrovlju, uvek u centru. Jako sam ponosan na to, ali nisam zaljubljenik u umetnost kao što je on bio. To je bio ceo njegov život", izjavio je De Niro, otkrivajući delić intimne porodične priče.

Porodični uticaji u filmu "Priča iz Bronksa"

"Priča iz Bronksa" se bavi temom očeva i sinova, što je De Niro istakao kao razlog zbog kojeg je odlučio da posveti ovaj film svom ocu. U filmu se oslikava borba između sveta organizovanog kriminala i odanosti porodici, što je tema koja je bila bliska i samom De Niru tokom odrastanja.

Ovaj film, kao i lična priča slavnog glumca, pokazuje koliki uticaj porodični događaji imaju na formiranje ličnosti i umetničkog izraza pojedinca. Robert De Niro je uspeo da prenese duboke emocije i lična iskustva kroz filmsko platno, ostavljajući neizbrisiv trag u svetu kinematografije.

Autor: Milan Mitić