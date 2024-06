Danas ima milione, a u mladosti nije imao kupatilo, pa se kupao sa konjima u štali! Životna priča Miloša Bojanića nateraće vam suze na oči!

Otvorio dušu i progovorio o starim ranama!

Miloš Bojanić se nikada nije stideo što se u detinjstvu kupao sa konjima u svojoj štali, ali zahvaljujući talentu i trudu, tokom života je zaradio čitavo bogatstvo.

- Rođen sam u zdravoj porodici u jednom selu u okolini Bijeljine. Bili smo skladna porodica i ništa nam nije nedostajalo. U to vreme nismo ni znali šta je kupatilo, jer ono nije ni postojalo. Nismo imali toalet u kući, već poljski ve-ce, a kupali smo se u štali kod konja. Ali to je tada bio normalan način života. Tako je živelo celo selo - priča Miloš Bojanić.

Bezbroj nekretnina

Bojanić se trudio da sve zarađeno uloži u nekretnine. Tako je nikla velika vila u rodnom selu, poseduje i jednu od najlepših kuća u Sremskoj Kamenici, ali i na primorju na obali Baošića u Crnoj Gori.

Prelepu kuću u Novom Sadu dao je svojoj prvoj ženi Dragici, sa kojom ima dva sina Baneta i Mikicu.

– Danas radim bržim tempom nego kada sam imao 15 godina, ali ne zato što moram, nego zato što volim. Zbog toga sada imam kuću na moru i u Sremskoj Kamenici, u najelitnijem delu Vojvodine, koja liči na dvorac. Deci sam namenio nekretninu u Bosni i kuću u Novom Sadu. Nečije špricere, viskije i pare potrošene u kazinu teško je prebrojati, ali moje cigle je lako. Međutim, sve to ide iz kuće. Mene su roditelji odmalena naučili zdravim radnim navikama – priča Miloš i priseća se prvih radnih dana:

– Moja porodica je imala veliko imanje, na kojem sam radio još kao dete. Falilo mi je da se igram sa drugarima, ali isto tako mi nije bilo teško da radim. Sa 15 godina sam sekao zimzelene biljke po šumama i snegu, od kojih su se pravili venci, i posle sam to prodavao. Od oca sam naučio da pravim i posle prodajem korpe za branje kukuruza, koje su žene nosile na pijacu. On je bio majstor za to. To su bili sezonski poslovi, a pored toga sam plevio pšenicu i jagode u njivi. E to sam najviše mrzeo. Toliko to nisam voleo da i danas moja supruga Branka ne sme da unese jagode u kuću. Inače, naše njive su bile na 400 metara od fudbalskog igrališta. I dok smo pokojna sestra i ja čupali travu oko jagoda, moji vršnjaci su igrali fudbal. Čuo sam ih kako vrište i udaraju loptu dok sam ja radio. Eto, tako je izgledalo moje detinjstvo – ispričao je Bojanić za Hit Informer.

Autor: Milan Mitić