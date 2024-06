S MALIH EKRANA NESTALA U JEKU POPULARNOSTI! Cela Juga je uzdisala za Lelom iz ''Boljeg života'', evo šta danas radi Ljilja Lašić

Ljiljana Lašić, jedna od najvećih zvezda bivše Jugoslavije, a u jeku popularnosti povukla se sa malih ekrana.

Rođena u Kragujevcu, ali odrasla u Beogradu, Lašić je bila stalni član Beogradskog dramskog pozorišta i stekla popularnost ulogama u TV-serijama "Pozorište u kući" i "Bolji život". Ljiljana Lašić je bila ikona jugoslovenske kinematografije, a njen povratak sa malih ekrana ostavlja prazninu u industriji. Njen talent i lepota ostavili su neizbrisiv trag na sceni. U jednom intervjuu za "Politiku", Lašić je otkrila da se prvobitno upisala na arhitekturu, ali je prešla na Fakultet dramskih umetnosti kako bi uskladila ritam sa suprugom Vladislavom, koji je bio arhitekta.

- Bila sam u divnoj klasi s Petrom Božovićem, Svetlanom Bojković, Brankom Milićevićem Kockicom… Na trećoj godini sam, posle pet godina braka, rodila sina- rekla je.

Glumica se udala veoma mlada, ne preporučuje rano venčanje.

- Udati se u 18. godini znači lišiti se velikog dela mladosti. Imam brak u kome delimo isti sistem vrednosti. I ta zajednica traje 46 godina! Dobri smo prijatelji. Znamo se od detinjstva, iz iste smo ulice - rekla je glumica i dodala da nije verovala u ljubav za ceo život.

- Sigurna sam da je i on voleo neke žene i ja neke muškarce. Ali, nas dvoje smo odlučili da živimo jedno s drugim. Atipičan je to odnos. Ni on, ni ja nismo verovali u ljubav do groba. Sad, naravno, da. Sa toliko godina, sa toliko iskušenja -rekla je ona.

