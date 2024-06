Kolega sa estrade otkrio cenu Tee Tairović: Pevala je na romskim svadbama za 1.600 evra, a sada...

Pevač Đovani Bajramović jedan je od najtraženijih i najbolje plaćenih u dijaspori, naročito na romskim veseljima, a sada je progovorio o poznatijim imenima s domaće estradne scene i njihovim honorarima na veseljima van granica naše zemlje.

Kako je ispričao, najbliži je bio sa pokojnim Džejem Ramadanovskim i Sinanom Sakićem.

- Sa Džejem i Sinanom sam bio u najboljim odnosima. Kad je trebalo da mu dam jednu pesmu tada je preminuo. Kad god smo pili i uživali, druženja su bila neverovatna. To i danas pamtim. Mnogo pevača mene imitira po Beču i Nemačkoj. Ne može to tako. Jedan je Šaban Bajramović, Što se Džeja tiče, nismo mogli da utičemo na to da povede računa o svom zdravlju. On je kralj, čovek je bio boem i nikoga nije zarezivao ni tri posto. Neću sad da sedim i da pričam šta je radio! Nisam ni ja slušao doktore dok mi se nešto nije desilo, neću ni da pričam šta - rekao je Bajramović, pa je do detalja opisao kako je tezgario sa Džejem po Beču:

- Džej i ja smo jednom pevali na dve odvojene tezge i onda smo se spojili. On je isto voleo da sluša kako ja pevam. Na kraju je rekao da se novac da meni, a ja to nikad nisam mogao da uzmem. Svi volimo pare, ali smatrao sam ga uvek mojim bratom, tako da nisam uzeo ni dinar, iako je on insistirao da to uradim.

Đovani je priznao da je Tea Tairović nekada pevala za znatno manji honorar u odnosu na onaj koji potražuje sada, kada iza sebe ima tri hit-albuma.

Ima tu puno pevača i svi se smenjuju kad pevamo na tezgi. Ne pevam ja celu noć, nego imam ekipu pored sebe i svi se vrtimo u krug. Tako ide po svadbama na kojima ja ugovaram stvari. Evo Tea Tairović je nekad pevala za 1.600 evra, sad peva za 20.000 evra! Kod mene je pevala za te prve pare. Mi smo je prvi zvali sa nama da radi romska veselja. Odazvala se uredno, majku njenu sam takođe zvao. Aca Lukas i Ceca na veseljima takođe uzimaju velike pare. To se sve ugovara unapred, pa se dođe u hotel i tako dalje. Hoteli sa pet zvezdica, ostalo već sve znate. Oni su tu među prvima i po dijaspori i kod nas. Pored njih poznato je i koliko Jana uzima. Nju ženu mnogo vole jer pravi dobru atmosferu. Voli je narod i zna se i koliko ona košta. Ako, tako i treba!

Autor: pink.rs