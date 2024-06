Televisa Presenta u Brestaču! Darko Lazić zbog babe Milke krije da mu se majka udala?! Svekrva ne dozvoljava da dovede novog muža u kuću pokojnog sina!

Trenutnu situaciju u porodici pevača Darka Lazića mnogi bi nazvali "španskom serijom", budući da još uvek traje haos zbog tajne udaje njegove majke Branke za izabranika Dragana Paunovića.

Kako Kurir saznaje, pevačeva baka Milka, majka njegovog pokojnog oca Milana, glavni je razlog zbog kojeg on ne prihvata da mu je mama stala na ludi kamen. Lazića je ova vest sačekala na moru, gde je s decom i trudnom suprugom Katarinom, ali ga to nije sprečilo da se požali prijateljima. On im je otkrio glavni razlog zbog kojeg ne podržava venčanje svoje majke i zašto je burno reagovao u izjavama za medije kada je od novinara saznao da se Branka udala.

Podsetimo, on je negirao da je do venčanja došlo i poručio da se to neće dogoditi dok je on živ.

- Darku smeta to što se saznalo za udaju njegove majke. On to krije, pa znate da je demantovao i da mu je žena trudna, pa je posle nekoliko nedelja to javno priznao. Inače, čuo se s majkom, rekao joj je da krije da je stala na ludi kamen zbog babe i kako bi sprečio priče po Brestaču. Brankin partner jeste bio na svadbi kod Darka i Kaće, ali ne dolazi u kuću u kojoj su Darkovi roditelji živeli s njegovom bakom. Milka ne dozvoljava da se po kući njenog pokojnog sina šeta drugi muškarac. Branka to poštuje i ne smeta joj. Eto, zato je Darko tako besno reagovao i sve demantovao. Inače, njegova majka se tajno venčala i živi s novim mužem u Beču - ispričao je izvor blizak porodici Lazić, dobro upućen u celu situaciju.

- Dok sam ja živ, to se neće desiti! To što oni pričaju i pišu, to mene ne zanima! Ko to pravi sebi reklamu preko moje majke, to ćemo još da vidimo, ali evo sad kažem javno još jednom: Dok sam živ, to se neće desiti! Eto šta rade, da se nerviram dok sam s decom i ženom na moru - rekao je Darko za Kurir kad smo ga pozvali čim se u javnosti saznalo za udaju njegove majke.

Nakon toga je objasnio i drugim medijima:

- Jedva čekam da se vratim, da se vidimo. To reklamiranje preko mojih leđa i preko leđa moje majke, to ćemo da popričamo nas dvojica u četiri oka, jer mislim da sam ispao i više nego fer i korektan. On ne zna koliko sam ja besan zbog svega što radi. Kakve on veze ima s novinarima, moja majka nije javna ličnost, što mene uzimaš u usta? Ja ovo ne želim. Stojim iza toga da se nisu venčali. Neću da mi propada odmor zbog gluposti, ja ti kažem da to nije tako, ako jeste, onda neka im je sa srećom, ali to neće ispasti na dobro, to vam ja garantujem. Trebalo je da budem obavešten o svemu - objasnio je on.

Kako pišu mediji, Darko je u razgovoru s majkom poručio njenom partneru da ne kontaktira s novinarima jer mu samo stvara probleme.

Autor: pink.rs