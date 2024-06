Stala u Janjuševu odbranu!

Maja Nikolić gost je u emisiji 'Pitam za druga', te je progovorila o odnosu Janjuša i Aneli Ahmić. Naime Maja je ovom prilikom otkrila da joj je Janjuš svojevremeno pisao i zvao je na piće, dok je Aneli žestoko osudila zbog odluke da abortira.

Majo nas dve smo dosta komentarisale dok smo gledale prilog Janjuša i Aneli Ahmić - rekla je voditeljka.

Strašno, Aneli nije Majin kalibar. Maja je opasnija, ja ne znam zašto me ne puste da uđem unutra i da popričam sa njim. Ja bih mu lupila šamar. Ona nije normalna, ona ima dete, a priča mu da će abortirati. Poptuno nisu svesni da su pred kamerama. On je pukao za njom, to je tako dobra i moćna igra. Ovo je nešto što vidimo njen nivo svesti, kako možeš tako da kažeš? Mene je tako sramota, mi smo se čuli. Slao mi je poruke kad ćemo kafa, piće? - rekla je Maja.

Da li si čula priče da je tražio novac od žena? - upitala je voditeljka.

Ne, on je bezopasan. Žene ako su glupe nek mu daju. Ja mislim da taj zatvoren prostor posle toliko meseci od ljudi naprave monstrume. Dve nezrele osobe su došle u situaciju da ispričaju da li će se očistiti ili ne. Ovo je bolje od španske serije, oni kao da odlučuju o trešnjama, a ne o detetu - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P