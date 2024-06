Pružila joj maksimalnu podršku! Maja udarila na Janjuša i prigrlila Aneli nakon odluke da abortira, Kačavenda joj dala vetar u leđa (VIDEO)

Nisu mogle da sakriju emocije!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković kako bi prokomentarisala odluku Aneli Ahmić da abortira Janjuševo dete.

- Meni je jako žao Aneli u ovoj situaciji, ja joj želim sutra svu sreću, sigurna sam da joj nije lako, svako treba u ovoj situaciji treba da ima razumevanja za nju. Ovo što je on pričao mi je dramaturgija i kao da mu je svanulo što je ovo rekla. Totalno zanemarivanje nje, njegova neodgovornost, ovaj sad stav je zato što je pred kamerama, ja dobro znam kako se sprdao sa mnom u "Narod pita" dok sam ja sedela trudna. Sada će on da kuka i plače, hoće posle svega da popriča sa njom, kada je ona donela odluku. To se desilo posle "Zadruge 4", ja sam ušla u petu sezonu i plakala sam, ostavilo mi je traumu. Šta treba da dozvoli da joj i drugo dete ostane bez roditelja, da ona čuva decu, a da je on po rijalitijima?! To je moj stav, to je moje mišljenje - rekla je Maja.

- Ja ću te još jednom pitati da popričamo - rekao je Janjuš.

- Ne, ja sam bila jasna. Govorila sam ti danima da se to tako ne radi, u svađama si me vređao - rekla je Aneli.

- Ja je podržavam, hrabra odluka, teška, njene emocije su bile vidljive i jasne. Ja mu ne bih dala šansu pet sekundi u ovom trenutku. Čovek kaže da je video da je otišla na kapiju. Ja sam joj rekla kao žena da smatram da uvek ima prilike, sigurna sam da će biti u dobrim rukama, za sve ima i mesto i vreme, ne treba da izađe još luđa. Zaradila je svoj novac, ima dete, ako je prošle godine rešila da očisti trudnoću - rekla je Kačavenda.

- Ja nisam išla ovako na kiretažu, ja sam popila tabletu, bila je jako kratka trudnoća - rekla je Aneli.

- Ovo je najgori emotivni udarac. Ja sam prošla kroz ovo, te odluke su teške u ovim trenucima. On je imao prilike, nismo bez razloga komentarisali. Mislim da je donela pravu odluku za sebe, ako je suđeno, imaju priliku da se vide i da pričaju, ali kada on kaže da je za nju imao najjače emocije i da je voleo, moje pitanje je: "Šta bi bilo da nisi?" - dodala je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić