DONELA JE PRAVU ODLKU: Maja dala Aneli vetar u leđa za abortus, pa raskrinkala Janjuša! (VIDEO)

Na ženskoj je strani!

U toku je novo izdanje ''Radio-Miksete'', a Miljanine sledeće gošće su Maja Marinković i Slađa Lazić Poršelina.

Majo, prošla si i kroz gore sa dotičnim. Da li se saoećaš sa Aneli - pitala je Miljana.

Aneli ima svu moju podršku, mislim da je donela pravu odluku. Ne treba da upropasti svoju budućnost sa ovakvim čovekom. Ovo monstrum ne bi mogao da uradi - odgovorila je Maja.

Ti na operacionom stolu, njega vidiš sa kolicima. Kakav je bio osećaj - upitala je Miksi.

Bilo je užasno. Ne kajem se što sam to uradila jer bi to bila životna greška. Znao si da idem na kiretažu, a ti se slikaš sa drugom devojkom i njenim psom. Nadam se da će Aneli biti dobro. To je čovek koji nema empatiju. Ne znam ko normalan može da podrži ovo. Umesto da preuzme odgovornost, njemu je svanulo - rekla je Maja.

Govorio je najgore o njoj i njenoj porodici, to je monstruozno - dodala je Slađa.

Zgadio mi se, to je takva ljiga. Ove sve uvrede su blam, još kaže napadate me - kazala je Maja.

To je rizik za svaku ženu - rekla je Kulićeva.

Ja se nisam pokajala, rekla sam njoj da odluČI. Ne bi videla njegovih 30 dinara, a ne 300 evra. Dete je ljubav, pažnja, a ne samo pare. Niko nije ni video te stanove - rekla je Maja

Autor: Iva Stanković