DIVIM JOJ SE: Maja dala Aneli vetar u leđa zbog abortusa, smatra da se spasila od Janjuša! (VIDEO)

Vesele Nominacije!

U toku su ''Nominacije'', a voditeljka je Ivana Šopić. Učesnici su večeras izabrali između Maje Marinković i Stanislava Krofaka. Rezultat je 25:5, a njih dvoje su prokomentarisali situaciju.

- Ja sam tu novi, Maja je tu duže, naravno. Izenadili su me komentari, svi su rekli lepo o meni, osim dva degenerika - kazao je Stanislav.

- Ja biram da budem nebitan, a ti budi bitan i blamiraj se - dobacio je Uroš.

- Ja sam pažljivo slušala komentare. Hvala svima na lepim rečima. Ja sam neko ko sedi ovde šest godina, dok se ljudi smenjuju. Ne rešavam svoje konflikte tokom nominacija, nego kažem kad mi nešto smeta. Svašta sam sebi dopuštala, ali sad sam odlučila da budem pametnija. Pokazujem svoju ljudskost jer nemam tu zlobu u sebi. Nije normalno da me svi vole, ali to me ne dotiče. Ove godine sam rezervisana i mislim da sam dozirana u svemu - rekla je Maja.

- Čiji negativni komentari te pogađaju - pitala je Ivana.

- Ma ne interesuje me. Sve što radim, radim iskreno - odgovorila je Maja.

- Da li misliš da bi učesnici rekli isto ovako - pitala je Ivana.

- Imali su priliku, ja nisam aždaja. Meni je stalo do jako malog broja ljudi, samo neke cenim i poštujem. Ja ne potenciram svoj izgled, oni to potenciraju. Ne ponižavam, ali ljudi ne treba da me gledaju po izgledu i kao trofej - rekla je ona.

- Koliko te je iznervirao Janjuš jer nije hteo da te komentariše - pitala je voditeljka.

- Znam da ne može da me gleda očima, meni njegovo ponašanje nije normalno. Ona je sama odlučila i smatram da je to bilo pametno. Ja mislim da je on monstrum, po drugi put ostavlja trudne žene. Devojka ti išla na abortus, a ti pričaš o plasmanima. Spasila se, treba da misli na sebe. Ima za koga da se bori - rekla je Marinkovićeva.

- Da li misliš da si osvojila simpatije nekih učesnika jer si joj prišla kao žena - pitala je voditeljka.

- Svaki čovek treba tako da razmišlja, to je iskreno. Divim se njenoj samokontroli, s obzirom na sve ovo i na njegovo ponašanje. Meni je bitno da sam ja ispala čovek. Ona je majka i nečije dete, a on je monstrum. Ono vređanje i ponižavanje. Sve vreme se takmičio s njom, ali naord vidi kako jeste. Njemu je svanulo kad se to desilo. Tu sam za nju - završila je Maja.

Autor: Iva Stanković