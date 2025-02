Vreme je za nominacije!

U toku su 'Nominacije Odabranih', a prvi učesnik koji je nominovao bio je Mateja Matijević.

- Nominujem Uroša Stanića, sa njim sam imao najviše problema. Vređao me je, ispod časti mi je da se svađam sa njim. Ne sviđa mi se njegov rijaliti - rekao je Mateja.

- Nominovala bih 'dasku za peglanje', to je Mimas. Smatram da njeno učešće nema nikakvu svrhu ovde. Ne sviđa mi se kao ličnost - rekla je Ana.

- Takođe kao i Ana, nominovaću Mimas. Zbog prethodnih situacija koje smo imali - rekao je Korda.

- Imam ovde samo jednu osobu sa kojom sam u konfliktu ovde. Ispod svake časti mi je da nominujem ovu osobu, a to je Slađa Poršelina. Tako da nju neću, sramota me je. Nominovaću Milicu Dugalić - rekla je Ana Spasojević.

- Nominovaću Enu Čolić. Osoba koja me je najstrašnije ovde ponižavala, udarala mi je na porodicu, fizički izgled, na sve. Osećala sam se ovde kao da ne pripadam zbog nje. Nikad me niko nije gledao drugačije sem nje. Ostaviće mi trag na psihu njene reči, nadam se da će to nekada proći. Za ovu osobu mislim sve najgore, povukla sam se, a to je trag svih njenih uvreda- rekla je Aneli.

Autor: K.K.