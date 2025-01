Andrea nikog nije poštedela! Urnisala Božu smatra da je 'KER KOJI BI UJEO GAZDU', a sestru ne može da gleda očima: Evo kome je dala štapić (VIDEO)

Nikad napetije nominacije!

Večeras su na imanju Farme 8 nominacije, voditeljka Maša Mihailović pojavila se na imanju spremna da učesnicima najavi pakao i uzburka strasti u njihovim donosima. Farmeri po starom običaju večeras dele štapiće slugama, a sluge su Boža Džons i Elena Petrović. Peca Lazić svoj štapić je dao Eleni, pa je red došla na Andreu Anđelković.

- Mislim da je Boža odličan u teoriji, ali ne u praksi. Ne sluša ono što mu se priča, mislim da je istina to da on Eleni prija. Ona jeste energična, ali sumnja u se*sualnost, ne želi devojka da se obruka. Boža se maksimalno dao, prošao je sve od princes krofni do zaključavanja u toaletu. malo preteruje, nije Loš, ali je ker koji bi ujeo i gazdu. Elena me izdala, prošlo vreme, neću je vređati jer je naša veličina u praštanju -rekla je Andrea.

- Jesi ti njoj oprostila? -pitala je voditeljka.

- Ne! Sve dok mi se ne meša u odnos sa dečkom, a sutra budućim mužem. Ne mogu da oprostim te stvari, naravno da ću nju poslati u izolaciju -rekla je Andrea.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović