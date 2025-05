Gurnuo ga u kanal: Uroš razvezao jezik o Terzi, isponižavao ga kao nikad pre, pa mu poručio da će se gledati isključivo na sudu! (VIDEO)

Uroš bez dlake na jeziku!

U toku je emisija ''Nominacije''. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću.

- Želim da demantujem njene reči da sam nečiji čovek i potrčko. Mene time ne možeš da omalovažiš, sama si sebe ponizila svojim bitisanjem u rijalitiju. Mene je ona očarala, imala je harizmu i iks fakstor, ali je sve srušila. Podseća me na Aneli. Sa tim njenim utanjenim glasom i napravljenom mimikom da bude žrtva. Za mene si jedan rijaliti fanatik, osoba koja je kačila Kijinu podršku i dopisivala se sa njima. Svog drugara Marak Miljkovića si izdala. Ne možeš nikome da prismrdiš jer si jedna nemorlana osoba koja ima dno dna postupke. Smatram da osoba koja se alkoholiše na žurkama, ima se*sualne odnose, jako degutantne. Pričalo se o razvaljivanju kreveta, o sp*rmama, završavanju. Njeni postupci su morbidni. Nema ni blama ni srama. Najgore reči upućuje ka deci, mrtvima i živima. Ne znam da li je svesna svog fizičkog izgleda. Nikad nećeš biti žrtva u osnu tebe i Anđele. Izdala si Gastoza. Ja te ničim nisam isprovocirao da spominješ to delo i tu situaciju. Treba da stane, on ne treba da komentariše tvoje postupke iz života van. Ena je mene prva izdala. Nikad nije pokazala da me poštuje, a pokazala je prema osobama koje su je najstrašnije vređale. U mnogim situacijama njene postupke i ponašanja nisam osudio. Zbog nje sam imao nervni slom i gubio dah, nije mi prišla, prišla mi je Anđela. Pokazala si utorak varijante sa Munjom i Terzom, nisi sebe ispoštovala, a pokušavaš da ispoštuješ Stefani. Prijateljstvo sa Matijevićem mi je jako upitno, vaše planiranje detea za par godina. Iskreno sam Pejom si mi pola - pola i ti i on. Isti ste i podjednaki. Iznosila si najbrutalnije stvari. Pokazala si da si izdajica i cinkara. Čuli smo za Filipa Đukića i Boru Santanu. Nisi ni bajna, ni sjajna, ni čista. Čuli smo za tvoje lezbo akcije. Matora je bila u pravu da si ruzmarin devojka koju kite sa dvadeset evra. Imaš samo reči koje ubadaju u srce jer su monstruozne. Kajem se što sam bio pristrasan prema ovakvoj osobi. Ona je Noru više puta uvradila, nije jednom. Kreće tek tvoje razotrivanje napolju - rekao je Uroš.

- Matora je demantovala za ruzmarin, Gastoz za aftere, a ja demantujem za Boru. Mi smo prijatelji više od 12 godina - rekla je Ena.

- Ti si jedan dupljak. Terza je dno dna. Sve više i više mi ide u kanal. Sramota me da budem sa njim u kadru. Milicu nikad nisam prodao ni izdao. Hvala Bogu pa je sve došlo na moje. On je katastrofa. Njegove utorak varijante Slađa, Sofija, Mrvica, Ena, dno dna. Razumem Milicu što će ostati NN. Nit mi je Terza manji krivac niti Sofija, isti su. Oni su uništili moju drugaricu i napakostili joj zbog vaše strasti i se*sa. Ovo je pravo stanje. Aj da ste ostali zajedno do kraja pa da bude ljubav. Sad se peru, oboje ste grozni. Ovo je dno dna. Preti mi, odbrojava mi dane, nema šta mi ne radi. Isključivo ćemo se viđati samo na sudu gde ćeš odgovarati za sve što si mi ovde uputio. Naravno da nominujem tebe. Pokazao si da si morbidna osoba, jedan ker i pu*ač ku*ca Kariću - rekao je Uroš.

Detaljnije u video - prilogu.

Autor: A.Anđić