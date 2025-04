Uroš bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Uroša Stanića.

- U kući je haos i lom. Neviđena netrpeljivost. Gordnji i donji dom su u haosu. Sa Karićem ratujem jer sam izneo mišljenje koje se njemu nije dopalo. Nepravedno je to što naopadaju Gastoza, koji nema veze sa tim. On nije cveće, ni kulturan ni dobar momak. On se predstavlja kao objektivan, a zapravo je vrlo prstrasan. Niko nema mu*a. To je krenulo od samog početka. Nikad nije smeo Gastozu da kaže u lice šta misli. Uvlači Anđelu, a ona mu ćuti. On je isfrustriran dečkić. Ne kači se za sitne ribe, nego se kači za ajkulu. Pokazao je i pogazio sve kodekse i stavove koje je imao. Preči mu je rijaliti od sopstvene devojke. Karić je prikolica u odnosu Gastoza i Anđele. Gaji neke emocije prema njoj. Više Gastoz poštuje njegovu devojku, nego on - rekao je Uroš.

- Kako komentarišeš ljubavni trougao Luka, Aneli, Sandra? -pitao je Darko.

- Luka ne voli nijednu. Ne može da se usaglasi koju voli, emotivno je nestabilan. Ponaša se kao ker koji je pušten sa lanca. Sandra je izigrana i voli Luku.Trenutno se ponižava sa Lukom. Predstavlja se kao materijalista, a to nije. Aneli, kao Aneli. Prema Luki nema emociju. Rekla je da ima mali porlni organ, da Janjuš ima veći. Aneli je želela da sa njim uđe u žižu javnosti. Druga opcija je bila da je buržuj, a on je zapravo kuvar. Ako voli toliko Luku, što se nabija Terzi kad je žurka. Njih dve su paćenice koje se ponižavaju za ljubav. Kačavenda kao Sandrin mentor, ima neke konce i igra pametno. Sandra i Sofija su joj pijuni. Previše sam bio pristrasan prema Eni. U vezi je sa Pejom, a prisna je sa bivšim dečkom. Govori da će za par godina imati dete sa njom. Ja ću nju rešiti mnogo lako, neću proći kao Aneli. Ruzmarin devojka, koja je radila u kockarnici. Ne možemo da se poredimo. Gazi preko mrtvih da dođe do cilja - rekao je Uroš.

Autor: A.Anđić