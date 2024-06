JOVANA JEREMIĆ OTKAZALA DOLAZAK NA MIS SRBIJE! Oglasila se i otkrila zbog čega se večeras nije pojavila u žiriju!

Voditeljka "Pinka", Jovana Jeremić, trebalo je da se pojavi večeras na gala događaju u Beogradu, izboru za Mis Srbije, ali do toga nije došlo.

Jovana je izabrana da bude deo žirija izbora, koji je počeo u 21 čas na Trgu Republike. Jeremićeva je, međutim, zbog privatnih obaveza otkazala dolazak.

- Sa ćerkom sam. Vratila se dan ranije sa rekreativne, to je razlog zbog kog nisam mogla da se pojavim večeras - priznala je Jovana.

Voditeljka nam je, inače, nedavno otkrila šta radi sa izabranikom, biznsimenom Draganom Stankovićem.

- Uživamo, gledamo televiziju, ja treniram. Dragan se sunča sa mnom, to je naš ritual. Kad završim emisiju, ja spavam na levoj, a on na desnoj ležaljki i mazi me. Mi dosta vremena provodimo zajedno, mene više nema u gradu. Prošla sam sve i svašta, sad mi je potreban mir koji imam sa njim - rekla je voditeljka, a onda otkrila da li joj Dragan priča da je najlepša i najzgodnija.

- On dosta radi na mom fizičkom izgledu, ja nemam ni gram celulita i sala, Dragan je tu dosta doprineo, da budem najbolja verzija sebe. Uticao je na mene da vodim računa još više, da budem spartanac kakav jesam. Ispravio je neke moje greške koje sam imala u ishrani. On voli da ja budem zgodna i insistira na tome. Ljubav menja čoveka na bolje.

Autor: Milica Krasić