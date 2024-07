Oduševljena fudbalerom: Jovana Jeremić priznala da se divi Ronaldu - počela da živi život kao on!

Voditeljka Jovana Jeremić oduševljena je fudbalerom Kristijanom Ronaldom i njegovim stilom života.

Jovana tvrdi da ona i slavni fudbaler imaju slične životne navike, te da zamera ljudima koji joj govore da ne treba da budem toliko posvećena zdravom načinu života.

- Gledam Kristijana Ronalda koliko se sinoć nasekirao što je promašio penal, to je odlika najvećih boraca i ljudi koji ginu za svoj posao. On mene fascinira, prvo zbog svoje discipline, to je čovek koji spava svaki dan popodne, ima svoje jelovnike, i gde god ide traži da se sprovode ti jelovnici. To je apropo mene, pošto mene mnogi kritikuju zbog tog i govore da se opustim. Ja se ne mešam u vaš tanjir šta vi jedete, šta vas briga šta ću ja da jedem. Ja ne želim da se hranim kao svinja, ja želim da budem riba. Ja vama ne branim da budete svinje ako to hoćete. To je prva stvar. Drugo, način na koji on gine za svoj posao, to je neverovatno, a onda i njegov privatan život, rekla je Jovana u videu.

"Đoković mi je promenio život"

Inače, Jovana Jeremić je jednom prilikom ispričala da je zbog Novaka Đokovića promenila život iz korena.

- Čovek zbog kog sam odlučila da promenim svoj život i uzmem ono što mi pripada. Ništa nije nemoguće kada želiš iz duše i radiš na sebi - napisala je na svom Instagram profilu, pa dodala:

- Novakov uspeh je meni bio podsticaj da u svojoj profesiji budem Novak. Uvek sam volela uspešne i moćne u svojim profesijama jer mi Srbi moramo prestati da pravdamo lične neuspehe - zaključila je Jeremićeva.

Autor: N.B.