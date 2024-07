Jovana Jeremić otkrila da li će otvoriti Only Fans, pa priznala šta njen bivši muž misli o njenom sadašnjem dečku Draganu

Voditeljka Jovana Jeremić u emisiji "Amidži šou" odgovarala je na intrigantna pitanja gledalaca sa Instagrama, a brojna su se ticala njenog privatnog života.

Na pitanje o društvenoj mreži Only Fans Jovana je istakla da nalog nikada tamo ne bi kreirala:

- Ne, nikada. To se kosi sa nekim mojim stavovima. Meni je časnije da snimiš pornić i okačiš ga na porno sajt, to mi je časnije. Skidaš se svakako go, samo ti neko plaća. To je meni bezveze. Ja sam sofisticirani tip žene, ne volim te stvari - objasnila je ona.

Gledaoce je zanimalo i kako njen bivši muž Voja Milošević komentariše njenog sadašnjeg partnera Dragana Stankovića.

- Kunem se, pre tri dana smo razgovarali, rekao mi je:"Čuvaj ovog čoveka, on te zaslužuje i ti si takvog zaslužila". Rekao je da je gospodin, da ide uz mene, da smo skladan par, dva tela, a jedna duša - rekla je ona, pa dodala:

- Svi očekuju da ja nemam pravo da budem nervozna, a ja obožavam da budem nervozna. Imam milion informacija u mojoj glavi i ne želiš da uđeš u moju glavu... Pobegao bi od mene kao đavo od krsta! Ali Dragan me voli, zato ne beži i zato me je zaslužio. Zavoleo je školjku, a ne samo biser.

Osvrnula se i na nedavni požar u Draganovom proizvodnom pogonu.

- Požar je saniran, sve je vraćeno u prvobitno stanje. Pokrenuto je važno pitanje u našoj zemlji, a to je zaštita srpske pekarske industrije, ali i srpskih proizvoda.

