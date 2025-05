Maratonski haos Luke i Aneli: Svi problemi isplivali na površinu, ne uspevaju da pronalaze zajednički jezik! (VIDEO)

Nisu uspeli da reše problem!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića kako bi progovorio o svom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Kad sam se vratio sam itekako dao do znanja da mi se Aneli sviđa i da nikad sa Sandrom više ne bi bio. Ona me izdala i prodala i nikad se ne bih njoj vratio, ali sam se približavao da vidim neke stvari. Nisam Sandri pokazivao emocije, ali sam njoj. Jeste me vređala, ono što sam ja njoj rekao je katastrofalno. Otišao sam da napravim večeru nama dvoma, a ona je tvrdila da mi ništa strašno nije rekla. Mene Sandra ne zanima za tri života, želim joj sve najlepše - rekao je Luka.

- Da li si Sandri rekao da je čekaš u julu? - upitao je Darko.

- Jesam, ali sam bacio foru naravno. Bio sam lažan prema Aneli, ponizio sam se najstrašnije moguće. Imam emocije prema njoj i svidela mi se devojka. Ja bih tako mogao da uživam u životu s njom zauvek, ali nije ni bitno da li sam ja nju izradio ili ona mene. Ja možda nisam vredan nje i to je to - rekao je Luka.

- Kako komentarišeš to što je ona Mići u Pabu rekla da je jedino Janjuš voleo? - upitao je Darko.

- Nisam žalila, ali sam kukala za tim vremenom. Ja sam njega volela mnogo i tako sam ušla ovde. Sve mi se to zgadilo, ja ne mogu voleti dve osobe odjednom - rekla je Aneli.

- Sada čujem da je kod Matore tražila pesmu Soba 501 - rekao je Luka.

- To nema veze sa Janjušem, to je moja pesma. Ja obožavam Acu Pejovića - rekla je Aneli.

- Ona spominje mog oca malopre, ali ja oca nisam spomenuo - rekao je Luka.

- Luka rekao si mi: ''Ona želi vezu, a kad je u vezi, onda hoće frku i raskid'' - rekao je Darko.

- Ona je itekako jedna nežna osoba koja želi emociju, ali ona kopkanjem i traženjem problema mi dokazuje da nije sigurna. Grešila je ona, ali i ja sam - rekao je Luka.

- Mi smo 24 časa zajedno, a jedino kad napravi neki problem onda ne budemo dobri - rekla je Aneli.

- Mi kada smo u početku ulazili u vezu, ja sam imao osećaj kao da je nesigurna od prošlih veza - rekao je Luka.

Autor: N.Panić