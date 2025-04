Ne pronalaze zajednički jezik: Maratonska svađe Sandre i Luke trese izolaciju, tenzija dostigla vrhunac! (VIDEO)

Ne smiruju se!

Dok su svi takmičar "Elite" koristili slobodno vreme da odmore Sandra Obradović i Luka Vujović nisu imali mira, pa su se u izolaciji sve vreme raspravljali o svom odnosu i pokušavali da pronađu zajednički jezik, ali im to nije polazilo za rukom.

- Rekao si da ne bi došlo do cepanja majice i doručka, šta znači to? - pitala je Sandra.

- Ja sam rekao da bi došlo do cepanja da je Mateja pristao, pa sam dodao majice, pa su se naljutili Mića i svi i krenuli da me vređaju. To je nebitno. Ja pesmu sigurno naručio nisam, nisam te ni video u diskoteci. Možda kad sam video da je prisna sa Terzom, pa sam ti poslao srce - dodao je Luka.

- Zalepiću ti šamarčinu - besnela je Sandra.

- Pucaš iz prazne puške. Šta bi ti da kažem? - dodao je Vujović.

- Šta tebe boli k*rac šta bi ja da ti kažeš? Tebi neće biti dobro ako ja počnem da radim, kao majicu kad sam obukla. Ja sam krenula da legnem, a ti si se izbečio - nastavila je ona.

