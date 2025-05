Novi haos Aneli i Luke: Ne pronalaze zajednički jezik, ona najavila iseljenje iz hotela! (VIDEO)

Raskid je konačna odluka!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" došlo je do rasprave Aneli Ahmić i Luke Vujovića jer je on posle žurke izjavio da ona služi samo za vrele akcije.

- Krvio mi je što sam to rekao, bolje da je ona mene vređala jer onda ona ispada smešna. U svakoj situaciji gde sam dopustio da me vređa ja ispadam smešan - rekao je Luka.

- On je sinoć odgovorom dao do znanja da sam ja loša i pokazao je da sam ja za to. Ja sam u hotelu, vratiću se, ali neću da prkosim nego ću da uradim to kad sam najsmirenija i neću niđta da radim u afektu - dodala je Aneli.

- Ja sam nju izabrao da dođe kod mene. Kao da se traži da kažem da Sandra i Anđela nisu za kuću, zašto bih? - pitao je Luka.

- Trebao si da kažeš da te samo ja zanimam - vikala je Aneli.

- Ona ne želi vezu kad je u vezi. Kajem se za sve - rekao je Luka.

Naredno pitanje bilo je za Enu Čolić.

- Slažemo se da nije lepo da te je Peja odguruo, ali si zaboravila šta si pre toga napravila da bi on tako reagovao - glasilo je pitanje.

- Rečeno mu je da se muvam sa Terzom. Nikad nije skočio da me brani i nije imao osećaj da sam ugrožena - rekla je Ena.

- Ona je ujutru išla i ispitivala ljude, nije se sećala. Ona je mene provocirala jer pričam sa Matejom i rekla mi je da je on njen prijatelj, a da sam ja p*čka. Šta će meni neko da me grebe i da me zove p*čkom? - dodao je Peja.

Autor: A. Nikolić