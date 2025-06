Au, gori sve! Aneli i Luka ne pronalaze zajednički jezik, zbog Terze isplivali svi njihovi problemi: Juče je imala DRAMSKU SEKCIJU (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide raspravu Luke Vujovića i Aneli Ahmić oko druženja sa Borom Terzićem Terzom.

- Ovde se samo smejala, to je ono o čemu ja pričam danima. U pitanju je Sandra, došli smo do toga da sam opsednut Sandrom, spominje već tri utorka da gledam u Sandru. Bilo je onda da sam opsednut jer je njoj došlo pitanje... - rekao je Luka.

- Fokusirao se na to, ja bih volela da on bude sa njom, tj. da budu zajedno - rekla je Aneli.

- Ovo je nedelja uveče, jedna jedina komunikacija je kada sam odneo picu...Zašto je meni rekla na klipu da joj ne smeta - rekao je Vujović.

- Ne zanima me više taj odnos, prijatelj, on me ne zanima, ne želim da plače zbog njega, neka se druže. Danas sam ga pozvala na razgovor, nije pristao, nastaviće da se druži sa Terzom - rekla je Ahmićeva.

- Nema šta više da razgovaramo, ne želim da razgovaramo! Ne želim da pričam sa ovom ženom, ne želim ni sa Terzom! - rekao je Luka.

- Luka i ja ne pričamo, ne želim da odgovaram i da se mešam u ovu temu - rekao je Terza.

- Kukao je i jaukao je jer je to Terza napravio, bilo mu je krivo jer ne može da ima komunikaciju sa njim. Ja sam mu sve vreme pričao, ne znam što je to uradio, šta da mu kažem, govorio sam da je pijan - rekao je Karić.

- Ti si ovog čoveka Aneli izgubila, ne zbog Đedovića, Milene ili Bebice, nego si me ubedila da sam monstrum koji želi da te uništi. Ona je na kraju napravila dramu jer nije dobila ono što je želela, a danas se smeje i uživa, a juče je imala dramsku sekciju - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić