Bez dlake na jeziku!

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević podigao je Sandru Obradović kako bi s njom porazgovarao o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem, ali i njegovom s Aneli Ahmić.

- Šta te je najviše izrevoltiralo sada dok sam pričao s Lukom, šta je slagao - pitao je Darko.

- Preuveličao je 90 odsto situacija, evo sada pokušava da mi skrene misli, manipulacija. Situacija gde je on tražio da razgovara sa mnom nakon raskida, on mi je rekao: "Iz sprdnje sam ti rekao da te volim". To nije bilo ispod pokrivača, dakle, nakon što me je ostavio, došao je nakon nekoliko sati je došao da mi priča: "Nisam ozbiljno to mislio", šta ćeš ti da me ostavljaš kako ti se prohte?! Zamisli ti, on meni kaže: "Ovo je za našu dobrobit", ne znam šta je za našu dobrobit da on pravi majmuna od mene - rekla je Sandra.

- Nisam je molio da se pomirimo, to je takva glupost, da je tako, ja bih je jurio ceo dan, uhvatio bih je za ruku - rekao je Luka.

- Je l' se Luka kompleksira zbog tako nekih stvari - pitao je Darko.

- Naravno da se kompleksira, naravno...Pokušao je da me izmanipuliše sa tom izolacijom, kao ide i kupi stvari. Ja ga pitam gde će, on kaže: "Idem da se samoizolujem, da razmišljam, da budem sam", samo da bih ga ja vukla. Nabijao mi je osećaj krivice, ništa nisam slagala - rekla je Sandra.

- Kada sam ja otišao u izolaciju - pitao je Luka.

- Nakon nominacija...Ja ne znam da li ti imaš amneziju - rekla je Obradovićeva.

- Ja sam nju ostavio, dva dana sam je molio da se pomirimo, ona nije htela, posle toga četiri dana nije htela da mi priđe - rekao je Luka.

- Čudno je da kada se smuvaš sa devojkom s kojom si se družio dok si sa ovom devojkom, koja ti ljubomoriše za tu Aneli - rekao je Darko.

- Prijalo mi je to veče, da nismo popili to veče, ništa ne bi bilo - rekao je Vujović.

- Stalno mi je prebacivao za Janjuša - rekla je Sandra.

- Završavam komunikaciju sa Lukom, rekao je sada: "Da Sandra ima Anelinu energiju, zaprosio bih je", sve što je hteo njoj da kaže kroz priču, sada je rekao - dobacila je Aneli.

- Veći ološ je Luka, sedeo je na dve stolice, a oboje su lagali da se druže...Da, nisam znala za pola onih stvari, ljudi kada su dolazili da mi prepričavaju, on je meni pričao: "Nemoj da pustiš da ti pune glavu, ja sam ti rekao da smo samo drugari", znači ja sam kriva što sam mu verovala - rekla je Sandra.

- Šta sediš onda sa Milenom koja iznosi laži o meni?! Ja o njoj imam najgore mišljenje - rekao je Luka.

- Prvi si je vređao - rekla je Sandra.

- Prvi je ja vređao?! Sram te bilo, ne obraćaj mi se - rekao je Vujović.

- Šta je tebi on zapravo rekao o kontaktu sa tvojim ocem - pitao je Darko.

- To je bilo tek kada je došao, nikada se on konkretno nije izrazio da je pričao s mojim ocem, ali mi je dao neke insinuacije, ne mogu da ti citiram, rekao je da je jedna osoba protiv toga da uđem u neku vezu - rekla je Sandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić