Haos za stolom! Kačavenda urnisala Janjuša zbog ponašanja prema Aneli, Miljana stala u njegovu odbranu, on aminovao stav Kulićeve (VIDEO)

Ne prestaju sa sukobima!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi, kako bi prokomentarisala odnos Marka Janjuševića Januša i Aneli Ahmić.

- Nije on shvatio ništa...Tebi se ne obraćam ovog trenutka, obraćam se gledaocima. Nismo pravili tvojoj partnerki dete, nismo te terali na tvoje izjave, ali smo zato dobili najstrašnija vređanja. Sve ove dane, prvo i osnovno, zar jednom muškarcu treba debata, za broj se čovek smanjio i rekao da je spreman da razgovara. Sve ovo što govori Aneli, sve što govori je da je neko njemu okrenuo leđa, do kraja rijalitija...Svakih par dana je vukla džakove, oduzimao parfeme, setimo se veridbe i tu je Mića bio u pravu i tu je ona čupala situaciju, pa je za to opet ona naje**la. On ovde glumata jednu tešku žrtvu, nama govori svima, kao i njoj: "Videćete kako narod gleda", za mene je rekao da nisam na strani trudnica već da skupljam poena u narodu - pričala je Kačavenda i nastavila je:

- Ne može niko da mi objasni da za 15 dana od testa do juče, da nije pokušao da priđe ženi. On je prvi koji je mene lično vređao, on je po meni prevarant, folirant, ne intresuje me ništa, imam najlošije mišljenje u ovom trenutku. Ja sam prva Aneli rekla da bih ja otišla na kiretažu, ali ne može niko da odluči za nju...Ja mu ne bih dala da zalije visibabu tri kapi nedeljno. Izvini, od 10 godina, ti si ovde pet i po godina, pa je sam ovde rekao da će pokušati da detetu sve nadoknadi. Nije tema uopšte bila stan, tema je bila njihov izlazak i početak njihovog zajedničkog života...Je*e se meni kada odem mojoj kući i deci šta će on da radi, on, ona, bilo ko ovde. Može da kaže da sam rijaliti igrač, očima ne mogu da ga vidim - dodala je Milena.

- Ja sam jedina osoba ovde koja ne igra rijaliti i igra kada su šale u pitanju - rekao je Janjuš.

- Ja sada mogu da pričam neke stvari da imam dopuštenje, vređa mi inteligenciju kada kaže: "Ne igram rijaliti" - rekla je Aneli.

- Milena komentariše jer želi da tako predstavi narodu, imam pravo ja da pričam...Dosadna si, nisi zanimljiva - rekao je Janjuš.

- Sve što kaže Milena, ja se slažem, ali nema koju ženu nije napala Milena, sada se pere i brani od toga kako je ona naprasno na strani žena - rekla je Miljana.

- Janjuš je juče napu**o Miljanu zbog pevanja pesme, a sada mu odgovara jer priča kako on hoće - rekao je Đedović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić