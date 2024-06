Sve karte na stolu! Matora i Đedović oči u oči, otvorili pandorinu kutiju, Marko je zakucao jednim pitanjem: Šta ćemo ako... (VIDEO)

Muk za stolom!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Ivanu Marinkoviću.

Misliš da imaš pravo da bilo kome šta kažeš, ti koji si dete rođeno iskoristio za marketing prošle godine - glasilo je pitanje.

- Imam pravo, sram bilo svakoga ko može to da izgovori napolju, za ove degenerike ovde kapiram, jer nemaju kako drugačije da mi se suprotstave - rekao je Ivan.

- Igrao si se sa njegovim emocijama u apartmanu, napolju si ga video dva puta. Mislila sam da si se promenio, a ovaj degenerik (Bebica) zna šta smo prošli moja porodica, Željko i ja i zato ga nikada više nećeš videti - rekla je Miljana.

- Ti si najgora majka na svetu i jedina koja nema starateljstvo nad detetom, a uskoro ga ni ti nećeš videti - rekao je Ivan.

Sledeće pitanje bilo je za Nenada Macanovića Bebicu.

Šta misliš, da li Teodori nedostaje Gačić, kako ti deluje po njenom ponašanju

- Nisam primetio da je nešto spominjala, jedino ako je pričala sa nekim, a da ja to ne znam. Ne ispitujem je o tome, niti pričam o tome. Umorio sam se od te teme, naporno mi je bilo da slušam, pustio sam da sve ide svojim tokom. Nisam primetio da ona pati, da se ponaša drugačije - rekao je Bebica.

- Ne patim, ne intresuje me apsolutno - rekla je Teodora.

Sledeće pitanje bilo je za Jovanu Tomić Matoru.

Svi ste duplo stariji od Anite, kako ti tako i tvoji prijatelji, kako to da jedna glupa seljančica uspela sve vas da izigra - glasilo je pitanje.

- Ne mislim da je ona, videću napolje kada izađem. Ja samo znam da ja nisam nju tipovala, htela sam da bude gala svadba - rekla je Matora.

- Meni je termin tipovanje previše grub termin, da bi se neko tipovao, morao bi neko da se zna. Pre će mi biti iskoristiti ili tako nešto, nego tipovati...Ja pričam samo ono što sam čuo. Matea koja je tražila brojeve telefona da bi ušla u rijaliti, neću da garantujem, ali imam slikane te prepiske, mislim da su mi je slali da me pitaju da li može u rijaliti. Ono u šta sam siguran da je nakon te priče, krenula dopisivanja sa raznim devojkama odavde, kako bi došla ovde. Očigledno je da se ta devojka dopisivala, tj. kako smo čuli, sa Anom Spasojević, sa Vanjom Šakijevom, adminima i tako dalje...Nahvatala je priču, ova budala krenula da odgovara, radila šta je radila, sve što smo ovde pričali i komentarisali. Na nju se nadovezuju Tamara sa pričom da će biti razvod ovde, da je svadba za marketinške svrhe, nadovezuje se Ermina, sa adminima i prebacivanjima i onda se na sve to nadovezuje Sandra Rešić. Meni su bile sumnjive Anita, njena majka i Matea. Priznala Ermina da je imala komunikaciju, priznala je Sandra, Ermina je pričala o Tamari. Elementi organizacije nisu na Anitinoj strani i na celu tu priču se nadovezuje Tamara sa prepiskama, to je činjenično stanje, sve ostalo može, a ne mora da bude. Godinama unazad smo videli njeno da je u pravu, te mama i tata plaču jer se ženi, te mama i tata plaču jer se razvodi, to je njena krivica. Ti ljudi se osećaju tako zbog nje, a ne zbog Đedovića - rekao je Đedović.

- Slažem se da sam ja kriva, ne može Marko niti bilo ko da bude kriv za moje odluke. Nikada nisam rekla da Marko ima veze sa Mateom, sumnjam u neke priče, vezano za ovde što su se desile vezano za mene i njega. U emisijama nije pričao pravo mišljenje, ali Anđelu mislim da jeste. Izabrala sam da ne pričam ovde, jer smatram da mi nije rijaliti drug - rekla je Matora.

- Šta ćeš ti mene da pitaš kad si javno ovde rekla da mi ne veruješ - rekao je Marko.

- Pa ne verujem, ali me zanima. Zanima me kako ćeš da odreaguješ i da li je istina. Možda ja grešim, možda nije tako - rekla je Matora.

- Ako ja vidim klipove napolju koji pričaju da sam ja organizovao, a da se ti smeješ, šta ćemo onda - rekao je Đedović.

- Ja ću ti lično pustiti snimak gde osoba o kojoj ti pričaš, priča meni da ćeš mi raditi o glavi - rekla je Matora.

- Šta ako ja tebi pošaljem klip o tome da ti neko priča o tome da sam ja organizovao sa Mateom, a ti se smeješ i klimaš glavom, šta ćemo onda - rekao je Đedović.

- Ne mislim da si znao. Ja bih volela da se vidim sa svim tim ljudima sednem i da mi kažu - rekla je Matora.

- Šta ćeš ti da pitaš njih kada ti pošaljem skrinšot o svemu tome - pitao je Đedović.

- Ja verujem da je ta osoba poslala to što si rekao...Ja nisam znala za prepiske za Tamaru do vešernice. Tebe znam duže od Tamare - rekla je Matora.

- Ti njoj ništa ne bih rekla, zamerila bi joj pet, šest dana, posle bi se napile i to je to - rekao je Đedović.

- Jedina je istina da sam htela da bude gala, htela sam jahtu i plažu i jedino kome sam se javila to je Pink.rs, jer smo i par odavde - rekla je Matora.

- Živa istina je i da je i Matora posle toga uzela nju za venčanu kumu, jeste, ja sam ti rekao. Kada je bila frka sa Erminom, kada se naljutila i plakala, Tamara je meni to rekla - rekao je Marko.

- Sve što sam saznala, saznala sam na Zanzibaru, nisam znala za to što si mi ti rekao. A ovu prepisku koju sam dobila, dobila sam u restoranu - rekla je Matora.

- Matora zbog mnogih stvari neće istinu da iznese, jer priča stvari na pola - rekao je Đedović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić