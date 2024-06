Presekao! Ša raskinuo s Mionom zbog tajnih signala koje upućuje Krofaku, Jovanovićeva šokirala otkrićem: Stanislav je nosio... (VIDEO)

Pukla tikva!

U toku emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj je Milan Milošević. Sledeće pitanje pročitao je Nenadu Aleksiću Ša.

Šta ti je značilo kad si rekao Đedoviću ''Ipak Ibica''? Čuli smo da ti je rekao da će tamo da te oženi - pročitao je Milan.

Nisam mu rekao da me oženi. Rekao sam joj da ne spominje neke stvari jer me povređuje, ona to opet radi. Nisam to očekivao. Ne idem sa imanja, ali ne mogu da budem ovde. Svako pitanje je poniženje mene i sve što dobijam je drk*nje. Svaka čast svima, Miona ostani kraljica, želim ti što bolje plasmane. Vidim šta radiš i šta je poenta, igraj rijaliti. Kapiram da sam tvoja sprdnja i jako mi je teško. Kraljica stiže, želim ti procente. Nosi te šortseve - rekao je Ša.

To je šorts koji sam dobila od Stanislava i to mu smeta - rekla je Miona.

Rekao sam da to možeš da nosis napolju, niko ne bi povezao, ali ne ovde - rekao je Aleksić.

Misli da Stanislavu šalješ signale - dodao je Đedović.

Dobro, šalje ih i on meni jer je juče nosio patike koje sam mu ja kupila - rekla je Jovanovićeva.

Ispao sam totalni d*bil i budal, ljudi mi se smeju - rekao je Nenad.

Nisi fer prema meni - odbrusila je Miona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković