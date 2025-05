Je l' ovo ista Anđela?! Maca joj pojela jezik kad treba da priča o štipanju Gastoza, on je javno raskrinkao! (VIDEO)

Kakva promena!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević dao je reč Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću Gastozu koji su progovorili o problemima koje imaju poslednjih dana.

- Anđela, zbog čega opet štipaš Gastoza? - upitao je Darko.

- Zato što me iznervirao, ne zato što sam ljubomorna. Sad nije bilo ni štipanje, nego sam ga zagrlila - rekla je Anđela.

- Ja sam Peju pomazila kao što je ona zagrlila Gastoza - rekla je Ena.

- Šta konkretno zameraš Gastozu? - upitao je Darko.

- Znam da je takva situacija sa Enom i prirodno je da će reagovati jer ga je povredila, ali ne želim ga u raspravi sa ženama - rekla je Anđela.

- Shvatilo se kao da ti je čudno što te on tom silinom brani? - upitao je Darko.

- Ne, samo želim da pusti mene. Ranije sam se bunila što me ne brani, ali ja sam to prihvatila da je on takav. On se uvredio jer je Ena ono rekla Urošu, ali ne želim da se meša u moje konflikte. Mnogo veću težinu ima njihov sukob, ali ga ne želim u sukobu sa Gastozom - rekla je Anđela.

- Nakon što je Gastoz obelodanio da ga stalno štipaš jer si ljubomorna na druge devojke - rekao je Darko, ali ga je Gastoz prekinuo:

- Ne, ne. Ona mene uštine i kad se iznervira jer nebitnim ljudima daje na značaju. Sinoć je bila tema baš ta žurka, kada sam ja dao pivo Kristini, a ona me uštinula - rekla je Anđela.

- Mnogi smatraju da Anđela ne želi da izrazi svoje nezadovoljstvo, a pravite se da je sve dobro - rekao je Darko.

- Ne, ne štipa ona mene stalno, ali zato ću uvek reći kad me štipa - rekla je Anđela.

- Ona je pre par dana pokušala da kaže da te štipa kada si joj sladak, a ti si prebacio na devojke - rekao je Darko.

- Imamo štipanje oko devojaka, oko Slađe, oko Ivana i svega - rekao je Gastoz.

- Ja njega stalno slatko štipam, ali ga uštinem i kad dobacuje Slađi jer ostanem šokirana. On i drugi su hteli da naprave da sam ja ljubomorna - rekla je Anđela.

- Pričaš da smo mi pogrešno shvatili, a to je Gastoz rekao za tebe, ne mi - rekao je Darko.

- Ja sam priznala da je to bilo u utorak, ali i zbog drugih stvari - rekla je Anđela.

- Iznerviralo me što me uštipi kad su tu druge devojke jer nema razloga za to - rekao je Gastoz.

- Imam pravo jer mislim da mu neke stvari nisu potrebne - rekla je Anđela.

- Mnogi se pitaju kako komentarišeš to što si pričala za Maju Marinković da je blam što štipa dečka, a sada ti to radiš? - upitao je Darko.

- Ne može nikad da se poredi jer su od njenog štipanja ljudi išli krvavi i slomljeni, pa se zapute u policiju - rekla je Anđela.

- Anđela zbog čega za Gastoza kažeš da je težak blam, ali da si navikla? - upitao je Darko.

- Izjave su mu blam, neprijatno mi je što priča - rekla je Anđela.

- Gastoz je izveo zaključak da si ti blam na javi, a on blam u snu - rekao je Darko.

- Oko toga smo imali problem pre par meseci jer mi je zamerao kad uđem u crveno što ne mogu da kontrolišem svoje ponašanje. Ja sam uvek takva, ovde sam tri godine. Moj karakter ne može da se promeni i kad uđem u crveno, ne mogu da se zaustavim - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić