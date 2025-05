Slika bez tona: Sanji Grujić maca pojede jezik kad treba da priča o uvredama izrečenim Marku, rešila da će gutati sve njegove loše postupke! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a u narednom video prilogu su učesnici imali prilike da pogledaju kako Marko Stefanović blati Sanju Grujić koja ga svakodnevno ponižava.

- Nemam pravo da mu zameram jer sam mu rekla šta sam rekla rekla je Sanja.

- Vidiš da sam otišao u ku*ac. Tako sam se osetio u trenutku jer me iznervirala. Rekao sam da više ne potencira da biram između nje i porodice - rekao je Marko.

- Njemu ne prija što ona to radi i on to ne može da sakrije. Ne mogu da shvatim šta je razlog što ga ona vređa. Marko je sinoć rekao da mi stavljamo Sanji u usta reči koje ona izgovara - rekao je Bebica.

- Koje reči? Ne znam o čemu pričaš? - upitao je Marko.

- Naravno, Marko će i zbog ovoga da poludi. Mislim da mu je podhitno potreban odmor od nje, on nije više isti dečko - rekao je Bebica.

- Marka ovde i svi hvale - rekla je Sanja.

- Sanja ga ovde navodi na najgore stvari, on nije imao nijedan sukob. Svi su pazili kako mu se obraćaju, ali sad ništa od toga - rekao je Bebica.

- Njega ne uvredi ni kada ga devojka gu*i u kazinu, što bi se uvredio zbog mene? Ja bih volela da Mimas ustane i pred svima nama kaže šta Mimas ima da kaže o meni - upitala je Sanja.

- Ovde se Marko indirektno obraća gledaocima i nama da bi klip izašao. On se ispovedao gledaocima, dok Sanja ne može više da trpi sukobe u kući, pa spušta loptu sa mnom. Nikada neću zaboraviti reči koje mi je rekla - rekao je Dača.

