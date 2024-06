Nenad Marinković Gastoz, rijaliti učesnik i pevač, uhapšen je pre dva i po meseca na Tajlandu, a nakon što je pušten na slobodu vratio se u Srbiju.

On je objavio snimak na kojem je otkrio prve utiske po izlasku iz pritvora.

- Napokon. Ja ne znam da li da se radujem. Srce mi lupa 600 na sat. Šta se sve desilo, zašto je ovako dugo trajalo, šta se desilo unutra, koga sam upoznao, kakve sam sve bolesti izbegao i koliko ljudi je umrlo dok sam bitisao tamo jedva čekam da vam ispričam. Javljati se neću nikome. Trema me hvata. Živ sam, zdrav sam. Sve ću da vam ispričam - rekao je Gastoz.

Gastoz je, inače, kako su pisali mediji, uhapšen zbog korišćenja nedozvoljenih supstanci.Navodno nije imao da plati kaznu u iznosu od 1.560 evra, zbog čega je zadržan iza rešetaka.

Gastozov advokat Denis Kurtović se u aprilu oglašavao ovim povodom.

- Nenad Marinković Gastoz je usled upravljanja motociklom zaustavljen od strane pripadnika policije u Phuketu (Tajland), kojom prilikom je alkotestiran i utvrđeno je da ima 1.6 promila alkohola (više od dozvoljenog), iz kog razloga mu je prema određeno policijsko zadržavanje. Kada je priveden do prostorija policijske zgrade, uočio je da mu je istekla viza par dana pre tog događaja. Imajući u vidu to da su na Tajlandu novogodišnji praznici, te da državni organi ne rade tokom istih, biće zadržan do 17. aprila, kada se i očekuje njegova deportacija u Republiku Srbiju - rekao je njegov advokat, međutim, Gastoz je tek sada pušten na slobodu.

Autor: Milica Krasić