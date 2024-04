I DALJE IZA REŠETAKA NA TAJLANDU! Gastoz se nije pomakao, a prijatelji ZABRINUTO skupljaju novac - Evo koju cifru mora da plati!

Nenad Marinković Gastoz priveden je na Tajlandu zbog korišćenja nedozvoljenih supstanci, a navodno se i dalje nalazi u pritvoru.

Nenad Marinković Gastoz navodno nije imao da plati kaznu u iznosu od 1.560 evra zbog čega je zadržan iza rešetaka.

- I dalje je Gastoz u pritvoru. Još uvek se ništa ne dešava po tom pitanju. Niko ne može da ga dobije, a advokata nema. Trebalo bi da se plati 1.560 evra kazna, ali on nema taj novac. Telefon mu je oduzet, a ne znam kada će izaći na slobodu. On obožava Tajland, ovde je kao domaćin, ali eto imao je neprijatnost. To je stanica u kojoj je zadržan, ali nemam više informacija o njegovom slučaju dok ne izađe na slobodu i kaže tačno šta se dogodilo. Žao mi je, dobar je lik. Kad ponovo bude u spoljnom svetu sve će on lepo da objasni. Pokušavam sa prijateljima da skupimo pare i platimo da bi ga pustili, videćemo šta će biti - ispričao je blizak prijatelj za domaće medije.

Oglasio se i Gastozov otac - Evo me tu sam, pijem pivo. Naravno da znam da mi je sin u zatvoru. Nažalost, ne mogu ništa da mu pomognem. Koliko znam nije ništa kriv, a ako se dokaže da je kriv na***aće. Upala je racija tamo gde je on bio i priveli su sve pa i njega. Popodne ću da pokušam da ga dobijem. Imam ja poseban broj telefona. Tamo mu je valjda i devojka, pa nemam šta da brinem - poručuje on.

"Privodili su me zbog kanabisa"

Podsetimo, ovo nije prvi put da je Gastoz priveden zbog korišćenja opijata.

- To su gluposti. Policija me je privodila na trežnjenje, skidali su me sa granice, kanabis i tako to. Jedini sam tad bio u lovi, i da ne bi skidali sve, ja sam sebe prijavio - kazao je on, pa otkrio šta konzumira od opijata:

- Najviše koristim alkohol, obožavam marihuanu i travu. To je prelepo i kad bi svi to pušili, bilo bi mnogo drugačije. Ovo što ja pričam, nema neku težinu - šokirao je Gastoz.

Autor: N. Ž.