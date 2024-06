Mislim da me nikad nije voleo: Aneli ubeđena da su Janjuševe emocije izostale u njihovom odnosu, pa priznala da li košarkaš ima grižu savesti! (VIDEO)

Ubeđena da ne postoje emocije sa njegove strane!

Voditeljka Ana Radulović dala je reč Darku Tanasijeviću koji je ovu noć rešio da započne sa pitanjima za Aneli Ahmić. Aneli je progovorila o Janjuševoj ljubavi za koju smatra da je nikad nije bilo, pa priznala da li on ima grižu savesti nakon što je abortirala.

Koliko je otežavajuća okolnost što u svim tim stresnim situacijama, pregleda, a na kraju i intervencije nisi imala njegovu podršku i zagrljaj? - upitao je Darko.

Baš sam danas razmišljala. Da mi je bar u postelji rekao da on nije spreman na to i da ne želi to, kao što sam ja njemu rekla da nije vreme i da pripazi na svoje završetke. On je u tim momentima govorio da ga boli uvo i da mu je svejedno. Samo da je bio iskren - rekla je Aneli.

Danas ti je Janjuš prišao nakon što si se vratila od doktora, da li misliš da ti je prišao iskreno ili misiš da je prišao zbog osude? - upitao je Darko.

Ne znam. Mislim da oseća neku grižu savesti, ipak je ozbiljnija situacija da pričam da je glumio. Mislim da bar ima malo u sebi te empatije - rekla je Aneli.

Rekla si noćas da te Janjuš najviše uvredio kad ti je govorio da želiš da budeš žrtva i glumiš trudnoću, koliko bi se ti ponižavala i pravila situacije svojoj porodici da gleda takve stvari? - upitao je Darko.

Pa kakva žrtva, nisam ja sama sebi napravila bebu. Ja sam govorila da tad nije vreme, ja to nisam želela popila sam tabletu. Ja ne mogu da budem žrtva kad nisam to želela. Ne znam kako to može. Očigledno sam ja žrtva njega i njegove supruge. Ja sam imala operaciju, a danas mi je stigla tužba - rekla je Aneli.

Kako gledaš na Janjuševe suze? - upitao je Darko.

Ništa Darko, nisam htela da ga teram da budem bezobrazna, samo nisam htela da mi prilazi. To je za mene završena priča i ne želim da ga vidim u životu. Mislim da me nije nikada voleo, da je bio zaljubljen da, ali uvek je znao kod koga će se on vratiti da živi - rekla je Aneli.

Koliko Maji veruješ za sve što ti je pričala i da vi nećete živeti zajedno, već se vraća kod Ene? - upitao je Darko.

Svi su bili u pravu, Maji verujem sve. Ona nije ništa iznela koliko je mogla - rekla je Aneli.

Da li je Janjuš pokazao svojim delima da ne želi da abortiraš? - upitao je Darko.

Ne, on me izvređa pet dana i onda da pričaš. Ne može tako, nije to pokazao - rekla je Aneli.

Kako su se Milica i Terza promenili preko noći? Zašto to vama nije uspelo - upitao je Darko.

Videlo se da je Terza to želeo i to se videlo, oboje su se promenili. Janjuš nije tako reagovao, on je čak i tražio da se ponovi test. Ja da sam imala muškarca poput Terze, on mene nikada nije zagrlio za stomak - rekla je Aneli.

Iako su Terza i Milica imali brige gde će živeti i sve, opet je prevagnula ta radost i sreća za detetom - rekao je Darko.

Tako je, oni su odmah pokazali brigu - rekla je Aneli.

