Iskrena do koske! Miona priznala da i dalje ima grižu savesti što nije pričala sa Stanislavom, Ša ubeđen u ovo (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Mioni Jovanović.

Posle svega što si uradila Stanislavu, doživela si da te njegova porodica hvali, a Nenadova porodica te vređa i pljuje. Kako komentarišeš to - pročitao je Milan.

- Ne zanima me ništa. Ko me hvali, super, ko me pljuje, neće da me poremeti i to je to - rekla je Miona.

- Oni ne osećaju da je ona mene prevarila i izdala, ona se sasvim uredno ponašala i imala je lep odnos s njima i nemaju loše da kažu o njoj. Ona je bila moj izbor i oni to poštuju - rekao je Stanislav.

- Ne može Miona da očekuje posle svega što su njeni roditelji izneli da moji roditelji ne stanu u moju odbranu. I ja sam nečije dete. Ja sam rekao, nisam ja prepreka nikome - rekao je Ša.

- Ja sam danas rekla da mi je krivo što sam sa Ša pričala o Stanislavu, šta se njega tiče šta je moj bivši dečko radio?! Isključivo zbog Ša nisam razgovarala, to je živa istina, trebalo je da popričam i da se izvinim što je ispalo na taj način, ružno je ispalo. Ja sam iz nečije kuće došla ovde - rekla je Miona.

- Ako sam ja bio prepreka, on je meni jasan - rekao je Ša.

- Bilo bi najbolje za sve da se taj razgovor obavio, sve bi bilo savršeno, ne bi bilo: "Ti ovo, ti ono...". Lakše bi bilo Nenadu, meni, ne bih imala grižu savesti što nisam pričala - rekla je Miona.

- Jasan odgovor je: "Bilo bi jasno Nenadu da ga volim i ne želim da se vraćam bivšem odnosu". Ona je toliko jasna svima, naravno i meni, sve jasnija - rekao je Aleksić.

- Ti si rekao: "Bolje nemoj da pališ telefon, da se bavimo drugim stvarima" - rekao je Milan.

- Rekao si: "Koga boli uvo za telefon, da se čuješ nešto na kvarno" - rekla je Miona.

- Ja sam to rekao što samo traži izjave da bi zapalila, ja dajem primer kako je hvatam na foru - rekao je Ša.

Autor: Nikola Žugić