Ne štedi reči!

Voditeljka Ivana Šopić je porazgovarala sa Mionom Jovanović po povratku s reklama.

- Tebi samo što suza nije krenula - rekla je Ivana.

- Verovatno jer naš odnos pre i ovo sada, kada se sve spoji, izgleda kao vanserijska ljubav. Ja ne volim Stanislava, da smo imali poštovanja da se ne psujemo, ne vređamo, ne povisimo ton, to je tačno, naspram ovog odnosa gde se psujemo, ja vređam, gde ja plačem i vrištim. Kada poredimo dva odnosa, ja bih prva rekla da je ovo normalniji odnos i da je ovo sreća, a da je ovo ništa, da gledam sa strane...Čim oni kažu da mi nije dobro, kada se nerviram ne izgledam srećno, ali ovo su gluposti zaista - rekla je Miona.

- Prvo Mionino pitanje je bilo: "Da li si bio iskren u svojim odgovorima otkako si ušao ovde?". Da li misliš da je htela da čuje od tebe da nisi bio iskren - pitala je voditeljka.

- Takva je priča na kraju jer zna da ja stojim pri svom stavu - rekao je Stanislav.

Voditeljka je dala reč Marku Đedoviću.

- Moram da krenem od jedne stvari, to kao da će pričati u krevetu večeras, dodatna glupost mi je to, jer je to da bi se smirile strasti. Taj razgovor mi je totalna glupost, nije ni čudo što ne vidim poentu, jer ovde mnoge stvari nemaju poentu. Miona je uradila stvar na koju se baš ne odlučuju mnogi ljudi, da to tek tako kažeš da puj, pike, ne važi. Juče i danas na pitanjima gledalaca, sve je negirala, sve je rekla da nije tačno i da se ne seća. Sada smo i videli u klipu ono što je Stanislav rekao da je tamo bila jedna osoba, a ovde druga. Njihova priča bi bila uvod u dvoje zaljubljenih u neki dobar se*s, a da nije bilo kamera, to bi se i desilo, u to sam siguran. Oni su vodili ljubav pogledima, kraj i tačka, koliko Miona, toliko i Stanislav. Na prvom klipu se jasno vidi da je Stanislav pocrveneo, kada mu postavi pitanje, ne može ni da je pogleda. Njihov odnos i razgovor je dvoje zaljubljenih ljudi. Suština priča nije da raščiste, nego da se opravdaju jedno drugom. Nema bolje situacije od Mionine, da dvojicu, jednog bivšeg, jednog trenutnog natera da joj se pravdaju, a ona je kriva. To je takva moć, to je do ja*a, ja joj zavidim. Ša nema opravdanje za ostajanje sa tobom, nije normalan ako sebi dozvoljava ovakav blam sa ovoliko godina, on kao da se plaši ostavljanja. On ima živu majku, živog oca, živog brata i sve ostalo, sve ih blamira! A sve to zašto?! Svidela mu se Miona?! - rekao je Đedović.

- Je l' sam se potrudila sa Stanislavom, je l' sam se trudila? - pitala je Ivana.

- Zato što si egomanijak i bolesna, da kaže da hoće da se pomiri Stanislav s tobom, pomirila bih se. Kada budete izašli, vi ste pomireni već...Koje dno?! On je zakopao ispod dna. Ovo mu je veći blam od "Zadruge 4". Poenta je da kada sam pitao Stanislava kako se ispoljava ljubav, on je rekao kroz poštovanje. Ljubav i jeste poštovanje, pa šta treba da ti nacrtam srce na papiru i to je dovoljno?! Ovo samo Ša može da pop**i ovu priču, on vrlo dobro zna šta se dešava - rekao je Marko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić