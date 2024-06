DOŽIVEO POMRAČENJE: Miona progovorila o odnosu Ša i Dragane Mitar, otkrila koliko joj smetaju njegove reakcije na nju, reper POLUDEO! (VIDEO)

Neočekivano!

Joca Novinar podigao je Mionu Jovanović i Nenada Aleksića Ša kako bi mu odgovorili na pitanja koje sve zanima. Ša je doživeo pomračenje kada je Miona progovorila o njegovom odnosu sa Draganom Mitar.

Miona prvi put sam te video da plačeš - rekao je Joca.

- Pa da ne pokazujem to često. Jako me je povredio taj njegov osmeh sinoć kada su mi pustili klip. Povredio me Kizin komentar, sve mi se nakupilo. Stalno mi govori da ja pričam gluposti, da lažem - rekla je Miona.

Rekla si da ti je dosta pao u očima i da ne možeš da ga prepoznaš - rekao je Joca.

- Pa jeste zbog te tri situacije. Zato što je onako reagovao za se*sualni klip, što se obraćap tati, što nema razumevanja za mene. On zna da mene kada nešto povredi ja tako plačem - rekla je Miona.

Šta je to što tebe drži u odnosu? - upitao je Joca.

- Joco jako dugo smo u odnosu. Zavolela sam ga - rekla je Miona.

- Šta ti trpiš sa mnom u odnosu? Šta imaš ti meni da praštaš? - upitao je Ša.

Mene ovo iritira, ako je sa mnom u odnosu šest meseci i prešao si preko nečega, zašto onda prebacuje? - upitala je Miona.

- Ovo su sitnice u odnosu na moje stvari, ona ne trpi ništa. Smešna stvar, ja ne vidim grešku u mom odnosu - rekao je Ša.

Miona jel misliš da Ša ne razume da postoje neki kodeksi? Nekako se svelo da se poslednja tri meseca priča o tvom se*su - rekao je Joca.

- Nemojte da uvlačite Draganu Mitar, ej osmeh na foru. Šta vam je? Zamislite da sam nešto uradio, vi bi me obesili - rekao je Ša.

Ša svi smo gledali prethodne sezone i svi znamo da Ivana nije došla u Rajski vrt da bi ti bio sa Draganom Mitar - rekao je Joca.

- Ne vređajte mi mozak, jel treba da budem najgori što sam se nasmejao Markovoj fori? Ovo je stvarno prevršilo svaku meru, nemojte da mi prebacujete krivicu. Ja nisam pričao o Dragani Mitar, tačka i kraj. Šta je ovo bre - rekao je Ša.

Miona meni je interesantno ako je to fora, što onda tolika nervoza i napetost - rekao je Joca.

- Reakcija ti je čudna. Ova reakcija jeste prečudna, da je bezazleno ne bi skakao ovako. Šta se treseš zbog Dragane Mitar? On ovako ludi kad ja ovako napravim neku glupost, ništa mi nije jasno. Sinoć sam čula da je imao sa njom nešto u Zadruzi, ne znam da li je ona njega muvao ili on nju - rekla je Miona.

- Diskvalifikovaće me bez gluposti - rekao je Ša.

- Ako ćeš da se diskvalifikuješ zbog Dragane super - rekla je Miona.

- Šta je ovo bre? - upitao je Ša.

- Meni je smešna ova reakcija, meni je ovo čudno - rekla je Miona.

- Svaki korak pazim ovde, pukao sam više - rekao je Ša.

- Što se nerviraš toliko - upitao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P