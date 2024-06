Iskren do koske!

Voditelj RED televizije, Joca novinar, u novom izdanju emisije "Pitam za druga" ugostio je voditelja Zorana Pejića Peju, koji je ovom prilikom otkrio sve tajne s romskih veselja.

- Pejo ti sigurno znaš, na onim romskim svadbama to se kite pare, to se ne zna ko odakle vadi pare, pa se pitaju svi odakle te pare, pa torte na po 10 spratova, odakle sve to - pitao je Joca.

- Te torte nisu takve, to je sve stiropor. Onaj prvi red naprave da bude torta, a sve ono ostalo gore je maketa, koja se namontira. To izgleda četiri, pet spratova, ali ne. Prvi red, drugi red, treći red seci, nikako sloboda. Ne može da bude torta velika i da tako traje, kako bi je namontirali, da onako je voze...Romi su napravljeni za belu ženu i za dobru muziku i jelo. Oni menjaju pare, na primer švajcarce u evre, dok ti meni daješ te evre, ja ću da te počastim. Od tog trenutka ja tebe ne zovem, a posle te ne zovem, nego ti zoveš mene. Ja sam ti bacio mamac na koji si se upecao - rekao je Peja.

- Koliko je bilo najviše da si zaradio na zdravlju i da si dao na tom slavlju, pa kada si se vratio za Beograd uhvatio si se za glavu - pitao je Joca.

- Mnogo sam para zaradio...Dešavalo se da budem šest dana na putu, sedmi dan se vratim, odradim emisiju i ujutru poletim avionom da li za Pariz, Beč, Cirih, ali se dešavalo da letim tako, da više ne znam ni na koju stranu putujem i ako imam prostora između da potrošim pare, a ako nemam, onda dođem s parama ovde kući. 10 hiljada maraka se zaradilo s jedne svadbe i potrošilo se, na muziku, devojkama pokloni, večere - rekao je Peja.

- Na svakom slavlju na kom ste ti i Zlata Petrović, vi ste kao prijatelji i to mi je super da se vidi zdrav odnos između ljudi koji su prekinuli i koji nisu više u ljubavnom odnosu

- Mi smo tog trenutka bili najlepši bračni par, bili smo jako uspešni. Narod nas je prihvatio i zavoleo, i nju i mene, išli smo na turneje...Mi smo se izgubili u toj slavi, Zlata i ja nismo loši ljudi, ali smo se izgubili u slavi, u tom novcu, zapostavili smo porodicu. Ja sam provodio vreme u kafanama, ona sa drugaricama, moj Jovan je imao kućnu pomoćnicu i ženu koja sa njim spava. Mi smo sve bili, samo nismo bili muž i žena, samo onda kada dođemo kući. Mi smo to sami upropastili, a pošto smo svesni da smo upropastili, hajde da onda budemo ljudi - rekao je Peja.

- Pisalo se i o tvojoj mlađoj partnerki, je l' tu došlo do nečega - pitao je Joca.

- Ne, ne, ne. Ja se sa bivšima ne mirim, stara poslovica kaže: "Kolač kad se slomi, ne može više da se zalepi i da bude stari". Kod Zlate se desilo to da nas je slava, a ovde je bilo da smo 24 sata zajedno bili i da je nestala ljubav. Kada je nestala ljubav, popili smo kafu i to je to. Divnih reči, divnih prijateljskih rečenica, rastali se kao dva velika druga i prijatelja. Sada ima treća, nova - rekao je Peja.

Autor: Nikola Žugić