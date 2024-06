Iskrena do koske!

U novom izdanju emisije "Premijera Vikend - Specijal", Nikolina Kovač progovorila je o novom albumu, podršci na izradi istog od strane svog supruga Saše Kapora, kao i o odnosu i braku sa njim.

- Ja nisam stigla do jahte, ja sam stigla do mog prvog albuma "Živim za ljubav", tri godine sam pripremala svoj album. To je skup svih mojih emocija, emocija koje su drugi ljudi preneli na mene, trebalo je mnogo davanja i svega - rekla je Nikolina.

Nikolina je ovim povodom otkrila da li će sada da se posveti karijeri, s obzirom na to da se prethodnih godina posvetila majčinstvu.

- Uloga majke je najvažnija uloga u mom životu i to ne može da mi bude "B" plan. Ja nisam nametljiva, imala sam dosta nastupa, uglavnom radim te privatne proslave, venčanja...Saša je bio uzbuđen i emotivan, čak je bio dva dana pred promociju bio uzbuđeniji od mene. Često ga kritikujem, ali ne bi mogla da iznesem da nisam imala njegovu podršku. Ovaj album je kantautorski i drago mi je što imam vetar u leđa od strane mnogo ljudi i ja sam im bila dužna za svu tu ljubav - rekla je ona.

Nikolina je otkrila da je ovaj album kantautorski, te je i priznala da li je bilo nesuglasica sa Sašom, kao i da li su razlozi za odustajanje bilo zbog finansijske situacije.

- Iskreno, ja sam zato radila album četiri godine, to je kompleksan projekat. Potrudila sam se da svaku pesmu ekranizujem na pravi način, treba mnogo sredstava, ali nisam žurila...Stalno mi priča da živim u imaginarijumu, ja mu kažem: "Da nema tog imaginarijuma, ja ne bih bila s tobom" (smeh). Definitivno da je bilo momenata kada smo hteli da stavimo tačku, nikada nisam govorila da je sve bajno, ali mislim da kada postoji ljubav, ljudi mogu sve da prevaziđu - rekla je pevačica, a onda je otkrila da li je u telefonu svog supruga pronašla poruke sa nekom drugom ženom:

Citiraću tekst moje pesme: "Citiraću ljubav i navijam za nas". Ne treba nijedna žena previše da traga po telefonu, uvek će da nađe nešto. Treba da virne sa strane, ali da se opterećujemo da li je neko poslao srce ili nije...Šalu na stranu, između nas postoji poverenje, mi smo u brak ušli iz ljubavi.

Autor: Nikola Žugić