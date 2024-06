Šok! Miona puca po svim šavovima, progovorila o suzama koje je pustila, pa priznala da je sve stiglo (VIDEO)

Iskrena do koske!

Voditeljka Ivana Šopić reč je dala Mioni Jovanović kako bi progovorila o svom odnosu sa Nenadom Aleksićem Ša.

- Ne prećutkujem, svesna sam da moram sve da prođem. Sve mi se smučilo, ne mogu više da trpim, nemam želju da ga zagrlim ova dva dana jer mi je isprao mozak pitanjima, podpitanjima. Njemu treba da bude bitno da li ću se pojaviti ili neću, a ne da li ću poneti sve stvari, da li ću doći za dan, dva... - rekla je Miona.

- Ali ta izjava mi je probudila sumnju, za to kajanje i to i onda mi ona kaže: "Kako možeš da sumnjaš". Kada bi Anđelu devojka rekla da se kaje za neki bivši odnos, sumnjao bi bar na sekund - rekao je Ša.

- Ja se slažem da treba da ide kod svojih, nije ih videla deset meseci - rekao je Marko.

- Da li je normalno da imam sumnju posle svega i one izjave - pitao je Ša.

- Jeste, ali ti sumnju neće rešiti ako ti kaže da će ti roditi šestoro dece - rekao je Đedović.

- Kada me stalno ispituje gadi mi se da mu dajem odgovore i ostalo, da prestane da priča o tome - rekla je Miona.

- Ne, ona će u Beogradu da živi, to ti ja garantujem. To je Mićina kvarnoća jer je imao svoju rijaliti priču i to si pop**io, ide ti na ku**c što ti nije prošla priča - rekao je Ša.

- Ja sam i pre pričala da nisam trebala da mu pričam te stvari. To što nije trebalo, je**ga...Ja znam da će on da se ljuti, ja sam se pokajala jer sam uvukla Stanislava jer sam njemu (Ša) pričala sve o Stanislavu, a kada je to iskoristio i prozivao ga, ja sam ispala smećarka - rekla je Miona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić