Čekam sledeću epizodu u svom životu: Dušica Jakovljević progovorila o linču na koji je naišla, pa ogolila dušu o odnosu sa decom

O povratku Dušice Jakovljević na TV Pink pisalo se i pričalo naveliko, te su mnogi jedva čekali njen povratak na male ekrane ružičaste televizije i u rijaliti format "Elita".

Sada je Dušica Jakovljević progovorila o osećanjima i dešavanjima kada je rešila da ode sa TV Pink.

- Okej, da, pukla sam, desilo mi se da puknem u nekom momentu, ali sada to nemam, kao da sam to iščistila iz svoje glave i da se sada Dušica vratila sebi. Najvažnija adresa na koju treba da se vratiš si ti sam, mene je to naučilo o mnogim stvarima i ukazalo o nekim stvarima koje sam pogrešno radila. Ja se trudim da iz svega što se desi nešto naučim. Deca i ja svako malo razgovaramo o svemu tome, o životnim situacijama, ja znam da ja nisam savršeni roditelj, ne postoji savršeni roditelj. Put je bio strašno težak, oni su moji najbolji prijatelji i moj život je bio transparentan za moju decu. Oni imaju svog tatu sa kojim se posavetuju, stvarno ne bih mogla da se požalim ni na šta, pa ni na odnos sa bivšim suprugom - rekla je Dušica.

Ovom prilikom, Dušica je progovorila i o brojnim medijskim natipisima i linču na koji je zbog svoje, kako je i sama rekla, ishitrene odluke naletela.

- Kad saberem, mogu ti reći da sam bila žrtva, ali bukvalno žrtva toga da može bilo ko da da svoj sud i napiše bilo šta o tebi, objavi stori i osudi i optuži za nešto. Ja sam mislila da su deca dosta oguglala na te stvari, ali mislim da sve to ima svoje prednosti i mane. Koliko ima mana da moraš da se suočiš sa tim da ti je mama drugačija od drugih mama, zbog tog javnog posla, toliko i oforme sebe i mnogo ranije kao ličnosti koje znaju šta žele u životu. Moje detinjstvo je bilo drugačije, ja sam odrastala devedesetih, bile su teške, finansijski mnogo teže, falilo nam je mnogo više - rekla je voditeljka "Elite", a onda je otkrila šta bi promenila kod sebe:

- Promenila bih prosto to da bih neke stvari definisala drugačije i međuljudske odnose. Do skoro sam bila veoma pristupačna ljudima. Svi te tapšu po ramenu i sa svima si super, upoznat si i sa ljudima iz javnog života, jesi poštovan tu negde, a onda shvatiš da na kraju u životu moraš da se osloniš samo na sebe ili eventualno na osobu koju odabereš kao partnera - rekla je ona.

Za sam kraj, Dušica je ogolila dušu i otkrila da li bi neki deo svog života obrisala, da ima gumicu.

- Nijedan deo svog života ne bih htela da izbrišem, jer mislim da mi se sve dešavalo s razlogom. Ja čekam sledeću epizodu u svom životu da vidim gde će...Nadam se da ću završiti kao junjakinja, ali mislim da je vreme da se malo nevalja devojčica primiri - zaključila je Dušica u emisiji "Premijera Vikend - Specijal".

Autor: Nikola Žugić