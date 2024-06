SVE JE URADIO DA NE POŽELI DA RODI: Đedović raskrinkao Janjuševu taktiku, pa kao nikad do sad urnisao Matoru! (VIDEO)

Marko je u razgovoru sa Darkom nikad surovije pričao o Janjušu, a onda urnisao i bivšu prijateljicu Matoru, za koju je uveren da bi se pomirila sa Anitom i oprostila joj sve što se desilo u Eliti!

Četvrti sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u novom delu imanja u Šimanovcima bio je Marko Đedović, koji je komentarisao sva aktuelna dešavanje u "Eliti".

- Ja više ne znam šta se dešava, ali da je dobro, nije dobro. Rečnica Janjuševa: "Ko si ti da dođeš ovde i budeš dobro plasirana" je početak i kraj svega. Sve što si planirao da sakriješ za 10 meseci izađe. Dao je potvrdu za sve ono što mi mesecima u kući mislimo, da je ovo sve jedna velika igra i sprdnja sa životom jedna žene, sprdalo se i sa životom njenog deteta. To je trebala da bude vrsta rijaliti igre i da se preživi rijaliti na taj način, a onda se sve otrgo kontroli. Devojka je ostala trudna, pila je tabetu, on je znao za tu tabletu - govorio je Marko.

- On je krivio druge što je abortirala, on kaže da se on pitao da bi bilo drugačije - dodao je Darko.

- To su budalaštine za koje on misli da će da poveruje bilo ko. Večito se obraća nekim "kraljicama" te žene ako su normalne ne podržavaju ga. Oni će da se pubijaju za prva četiri mesta, oni će haos da naprave. Uzmi 20.000 evra stavi u kuću i reci: "Ko prvi njegovo", a zamisli tek veća cifra. U momentima njihove najveće ljubavi ona je sve vreme sumnjala, zbog priča o mestima... Ona je ostala trudna, želela da rodi, a onda je sve uradio da ne poželi da ga rodi - pričao je Đedović.

- On kaže da je želeo, da je pokušavao, ali je ona bila ljuta - dodao je voditelj.

- Samo matematika je njemu u glavi i sve što sad radi je želja za pranjem, glumatanje žrtve. On kao neće da jede, a hoće čovek da smrša. Ovo je veći blam od Alibabe - govorio je on, pa se dotakao Janjuševog odnosa sa Enom.

- On je rekao u apartmanu da se pomirio sa ženom i da može malo da pipne, ali se otrglo kontroli. Ne kažem da mu se nije svidela i da nije bilo zaljublenosti - dodao je Marko.

Đedović je prokomentarisao ponašanje Jovane Tomić Matore.

- Nema stav koji ona nije pogazila, setimo se Lune i Slobe, Anđele, Zvezdana i "maca Lize", Dalile i Dejana. Ona bi preko svega prešla Aniti, to je meni i Anita rekla. Svima je to jasno, to vidim i ja. Njena mržnja prema Anđelu je uvek bila jača od prijateljstva i ljubavi prema meni. Ona Stanislavu sprema da jede da bi bio jači da tuče Ša? Stilizuje ga za žurku? Ne može meni da priča o prijateljstvima, kad se po svemu posr*la. Jedina poenta je da bude što veća žrtva, i njoj i Janjušu - poručio je Đedović.

Detalnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.