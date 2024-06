SUROV SUD ANĐELA RANKOVIĆA: Progovorio o Matorinim udarcima ispod pojasa, pa ocrnio Janjuša! (VIDEO)

Ranković u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem progovorio o žestokim sukobima i uvredama koje dobija od Matora, kao i Marka Janjuševića Janjuša!

Anđelo Ranković razgovarao je sa voditeljem Darkom Tanasijevićem o odnosu sa Anitom Stanojlović i problemima koje imaju sa Jovanom Tomić Matorom. Anđelo je na samom početku otkrio da planira da iznenadi Anitu povodom šest meseci njihove veze.

- Biži se šest meseci, planiram da je iznenadim. Imam nešto u planu, ako me čuje Veliki šef, svadba mi remeti planove, ja ću samo da kažem da sam razmišljao da idemo čamcem ka Rajskom, a ovde da bude ili vatromet fontana, a da sto bude lepo dekorisan slatkišima, cvećem, a oba kreveta da budu posuta laticama ruža, jedva torta i šampanjac. Ako je sve to moguće, znam da ide svadba, pa ako ne ja ću napolju da joj napravim iznenađenje - govorio je Anđelo.

- Ima li tenzije kako se bliži kraj? - upitao je Darko.

- Nema tenzije, lepo nam je ovde i jedva čekamo da izađemo. Počeli smo da pričamo kad ćemo da idemo na more, ona sa Aleksejem. Čekamo samo da se sve završi - rekao je Ranković.

- Čini mi se da su Matorini i tvoji sukobi sve žustriji - dodao je Darko Tanasijević.

- Ja sam rekao da će biti sve žešće što se tiče njenih napada i ataka. Ona je počela i da mi vređa majku sve češće. Ogromna mržnja je u pitanju prema meni i kompleksi - pričao je Anđelo.

- Dobijaš ozbiljne uvrede i pretnje, pominje se majka, ujak, otac, zbog čega i ne nosiš prezime. Udara se ispod pojasa, da li uzvraćaš na taj način? - pitao je voditelj.

- Ne. Ja kad bih drugačije reagovao ona bi možda ljudi imali jasniju sliku šta mi sve oni izgovaraju, samo što su oni premi presmešni u neuspešni. Oni ne mogu da me podnesu, kao što je Kristijano Ronaldo rekao: "Lep sam, mlad i uspešan" - govorio je on.

- Matora govori da nisi tako bogougodan, već da si gori napolju i sličan njoj, isto i Janjuš. Kakav je Janjuš? - pitao je Darko.

- Sad je došao trenutak da ljudi vidi kakav je Janjuš, u situaciji sa Aneli je pokazao kakav je nečovek. On i Matora su još gori. Janjuš i ja se ne družimo, nikad nismo sedeli. Ja sam ovde godinama, samo njima nije jasno da neko može da bude normalan, normalno da se ophodi prema devojci. Njemu nije normalno da ja svoju devojku cenim, pa mu je to nejasno. On je pokazao da je samoživ, da gleda samo sebe i da ne razmišlja da je otac ženskog deteta i nečiji sin - pričao je Anđelo.

Autor: A. N.