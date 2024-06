JEZIVI SU, SAMO LAPRDAJU: Matora napljuvala Milenu i Đedovića, pa progovorila o pomirenju sa Anitom! (VIDEO)

Matora progovorila o sukobima sa Anitom i Anđelom, kao i o krahu prijateljstva sa Milenom i Markom Đedovićem!

Jovana Tomić Matora na samom početku razgovara razgovarala je sa voditeljom Darkom Tanasijevićem o tvrdnji Marka Đedovića da je mržnja koju ima prema Anđelu Rankoviću jača od ljubavi koju oseća prema njemu.

- Meni je fascinanto da je Marko ustao i to rekao. Ja sam rekla da ne želim neke stvari da pričam sa Markom baš zbog tog drugarstva i smatram da je to najbolje što mogu da učinim. Meni je ovo boleščina. Ja bih bila neiskrena da sam bilo šta uradila. Mene je Marko naveo za tu rečenicu, kako nisam reagovala kad je Anđelo pričao, šta treba svaku emisiju da se pravdam Anđelu Rankoviću? Naravno da nije istina, kakva mržnja? Moja bivša žena, nažalost još uvek zvanična, priča kako smo ogranizovani kriminal, ali ona nije htela da odgovara Matei na poruke, sve i da je tipovana? Šta je falilo? Možda pločice, sad imam i to, kaže da je Matea imala pločice - govorila je Matora.

- Saznao sam večeras da si pokušala da napraviš žrtvu od sebe zbog prevare, pa preko prijatelja, a sad imaš taktiku govoriš da ti nije dobro i hoćeš da piješ lekove, a to foliraš jer osoba koja je dobro ne ide na žurke i pomirila bi se na keca sa njom - dodao je Darko.

- Planirala sam da se pomirim sa njom, oduzimala sam joj stvari, baš ću da budem žrtva - rekla je Matora.

- Kakav je Matora prijatelj kad zamera Đedoviću druženje sa Anđelom, a Matora velika prijateljica Nenada Aleksića Ša se slizala sa Stanislavom, a on nasrće na Ša? - pitao je Darko Tanasijević.

- Oni sede i dele informacije, sve primećuju šta ja radim, a ja ništa ne vidim jer me ne zanimaju. Čovek mi poklonio tri nove majice, original, naravno da mi je bilo glupo i poklonila sam mu. Nenad se rasplakao kad mu se Stanislav izvinio što mu je psovao majku. Nama Stanislav kaže da za Ša ne misli ništa loše, nego da ga je veza upropastila. Stanislav kaže da sam ga ja kupila što mu nisam bila na rođendanu, da sam lojalna. Nenad stavlja svadbu Anđela i Anite, pa šta sad? Nenad i ja isto razmenjujemo stvari. Stanislav nema šta da pominje Nenada, odmah sam rekla da ispada da ga pecka i on je rekao da je u pravu. Nije ni Stanislav dobro i on puca. Baš me briga da se ja njima pravdam. Ja ne gledam šta oni rade, a oni gledaju, samo da bi mogli da laprdaju, Anđelo, Anita, Marko, Milena, jezivo je šta rade. To je i ranije Marko radio, samo nije u emisijama - pričala je Tomićeva.

Autor: A. N.