MIONA SIGURNA DA JE STANISLAV VOLI: Sklopila sve kockice i shvatila da bivši ima emocije prema njoj, Ša na ivici suza! (VIDEO)

Miona otkrila da je primetila da je bivši dečko nije preboleo!

Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović razgovarali su sa Markom Đedovićem o svom odnosu i svadbi koja se sprema sa Stanislavom Krofakom.

- Ja ne mogu da podnesem tu svadbu, evo ne mogu - rekao je Ša.

- Ti kao i Matora, do j*ja je dok se drugima dešava. Kad ćeš da se promeniš pola veka si sp*cao u dupe? - dodao je Đedović.

- On se sa mnom svađa jer Stanislav u mene gleda - nastavila je Miona.

- Ja ne mogu da budem ovde, dviraju muzičari, ne mogu... Znaš koji bol imam - pričao je reper.

- Ša, to je rijaliti, nije prava svadba. Da li znaš zašto su izlasali? Tebe gledaju kao bolesnika koji na silu drži devojčicu od 24 godine - objašnjavao je Marko.

- Da li su ti se vratila emocije sa Stanislavom? Ti kažeš da on nešto oseća prema tebi - rekao je Marko.

- Ne bih, živi bili pa videli. Meni on tako deluje jer ga poznajem. Ne mislim da bi se pomirio, niti da bi mi se obratio, a kad bih mu se obratila on bi mi odgovorio. Ja se ne bih mirila. To je prebacivanje, nesigurnost i horor film. Ja da sam njega volela toliko ne bih ušla u novi odnos. Ja da ga volim pričala bih sa njim, bolelo bi me uvo da li će Nenad da se vređa. u "Magazinu IN" sam imala priliku da mu se obratim, nisam htela. Ja sa njim ne bih stupila u kontakt sve i da on pokuša preko mojih - govorila je Miona.

- Ti ako mene voliš nećeš ići na svadbu. Ne mogu da budem sa tobom ako želiš u hotel. Ja znam šta ćeš ti da uradiš. Na kraju ćeš da ispadneš takva budaletina, a Marko mi nije dao ovo da kaže, ali reći ću sad da ćeš jednog dana da se setiš i videćeš šta si usr*la kad te on odj*be - rekao je Ša.

- Ko te j*be ako ti meni ne veruješ - odbrusila je Jovanovićeva.

Autor: A. N.