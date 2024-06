Sumjali su da sam samu sebe opljačkala: Ljupki Stević su čak tri puta upali u stan, pevačica morala i na poligraf da ide

Evo detalja!

Ljupka Stević je imala tu nesreću da joj u proteklih nekoliko godina u više navrata odnesu vredne stvari, a sada je ispričala kako su sumnjali da je prvu provalu sama organizovala.

- I danas vučem traume da ću nekoga zateći u stanu, rasturene stvari i haos. Tri puta sam imala provale. Prvi put kada su mi obili stan, on nije bio obezbeđen, nekako su ušli. Tada sam završila na poligrafu, policija je mislila da je rađeno iznutra. Da sam ja nekome otvorila vrata, da uđe i dozvolila da mi iznese svu muzičku opremu. Sumnjali su da sam samu sebe opljačkala. Policija je želela da to odmah stavi po strani i ponudili su mi poligraf. Pristala sam jer mi je to delovalo interesantno - ispričala je Ljupka, koja je tek kada je došla u policijsku stanicu i sela za poligraf shvatila koliko je situacija u kojoj se nalazi ozbiljna.

Kada je stigla u policijsku stanicu, uhvatili su je i trema i strah.

- Sve sam regularno prošla. Nikada nisu pronađeni ljudi koji su to uradili. Nikada nije pronađeno moje lično oružje koje mi je ukradeno iz stana. Kao i moja muzička oprema, koja je dosta vredela. Treći put kada sam opljačkana uhvatili su počinioce, ali oni su pušteni jer nije bilo čvrstih dokaza da su to počinili. Nadam se da je treći put bio i poslednji put da sam opljačkana. Sada to ne može da se desi jer je moj stan obezbeđen maksimalno - ispričala je pevačica.

Autor: Nikola Žugić