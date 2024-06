Đedović nikad suroviji prema Matoroj: Bolan šamar realnosti, zavladao muk u Beloj kući! (VIDEO)

Žestoko suočavanje nekadašnjih prijatelja u programu uživo!

Voditeljka Ivana Šopić pročitala je sledeće pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca".

- Kažeš da Marko nije tvoj prijatelj jer se druži sa Anitom i Anđelom, a kakav si ti prijatelj kad puštašp da Bojana svašta priča za Marka i te se slažeš. Dečko te je tešio mesecima, gde ti je tad bila ta Bojana? - glasilo je pitanje za Jovanu Tomić Matoru.

- Bojana komentariše, ne znam da li je za Marka. Marko je bio tu, Milena i on. Naš odnos se drastično promenio, osećam to sve više i više - rekla je Matora.

- Nije mi to čudno, za stolom su pričali o meni, a na kraju se ispostavilo da su sve znali, a mene lagali. Počele su da se dešavaju razne stvari, optuživali su me za sve i svašta, pa se ispostavilo da je to laž. Matora je takva, kad treba da joj pričaš ono što želi da čuje, tad će biti dobra, ješće te ručak i treniraćete. Kad joj jedna stvar ne odgovara, ona krene u teorije zavere, pa opravdava svoj postupak prema nekome. Nemam pojma šta su njih dve pričale i ne interesuje me. Ja sam Matoroj rekao da su njoj u životu došli glave glupi prijatelji, ovo ovde nije bolje od toga. Ona se nije opametila i nije se promenila. Neka nastavi da pravi pakao sebi od života, sve je sama uradila. Ona jeste sama kriva za svoje pogrešne izbore. Ona misli da je u pravu, sve će dubolje da tone. Ceo život se borila sa foromom i suštinom, uvek je bila osoba od forme, nikad od suštine - govorio je Marko.

- Sve što se tiče Marka donela sam sama. Ja pričam ono što osetim kao njegov drug. Dosta stvari koje Marko meni kaže u prolazu, ponovi Anđelo za stolom. Dele se informacije da li sam nekome dala šorts, da li treniram jer sam loše.... Nikad nisam rekla za Anđela, rekla sam da mi je to normalno, a za Anitu imam takvo mišljenje - dodala je Matora.

- U pravu je da čuje moje reči, otkako sam je dva puta upozorio da je ne mešam više se ne ustručavam da je komentarišem. Mi pričamo o svemu što se dešava, o mašinici sa kojom je Ša šiša, šorts koji je Stanislav obukao i hrana koju mu pravi da bolje istuče Ša. Meni je zamerala, a kad je njoj došao test ona je uradila još goru stvar, ona je kuma na venčanju od Stanislava, a Ša nema veze i prijatelji su od spolja. Matora provodi vreme, a Matora je na samom početku rekla da neće da ide kod Stanislava na rođendan, pa je preko noći promenila stav. Ona se pita šta je to Stanislav uradio Ša, a on vrištu šest meseci da mu se usr*o u život i dva puta se zaleteo na njega - nastavio je Marko.

- Što se tiče Stanislava ja neću da se pravdam. Deluje mi u ovim trenutcima kad je Ša razluđen da mu samo još ovo treba, jer on ovo lično shvata. Ja ću samo da kažem da su ta dva odnosa neuporediva, ja nikad nisam pričala sa Bojanom, niti sa bilo kim na način na koji sad Marko priča o meni - poručila je Tomićeva.

- Ovo što Marko radi je klasično prebacivanje krivce. Nisam ja kriva za odnose koji su oni pokazali. Oni su pokazali da nisu prijatelji od 10 godina, ja sam to samo primetila, ustala i rekla. Ja stojim pri tome što sam Matoroj rekla, meni je bilo jezivo što je Marko rekao da Matora nikad nije bila bitnija u rijalitiju. Presmešno je da mi on to kaže kao njen prijatelj - komentarisala je Bojana.

Autor: A. N.